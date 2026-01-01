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Coventry Residence 1

4998, Saih Shuaib 2 Street, Saih Shuaib 2, Madinat Al Qudra, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
GFS Developments
Площадь
от 35 м² до 99 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 122 554 $от 2 946 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
24%
При передаче ключей
20%
После передачи ключей
36%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 8
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест195

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35 – 40
122 554 – 148 146
3 472 – 3 649
1 спальня
62 – 99
218 124 – 292 538
2 946 – 3 473

Описание

Новый стандарт премиум-класса на западе Дубая. Coventry Residence 1 — проект, который создан для тех, кто ценит продуманную инфраструктуру и выгодное расположение вблизи ключевых транспортных артерий эмирата. Комплекс станет отличным выбором как для инвесторов с целью получения высокого дохода от аренды, так и для тех, кто ищет собственное жилье с перспективой роста. Ключевые особенности — На территории: infinity-бассейн с шезлонгами, открытый кинотеатр на крыше с выдвижным экраном, «ленивая река» с водными инсталляциями и фонтанами, детская игровая площадка, беговая дорожка, сады на подиумах, зоны для барбекю, костровые чаши, фитнес-центр, студия йоги и медитации. — Вечерняя атмосфера в общих пространствах дополнена камином — для уютного отдыха на открытом воздухе в прохладное время года. — На подземных этажах предусмотрена парковка на 194 машино-места, включая специально выделенные места для людей с ограниченными возможностями. — Гибкий пятилетний план оплаты и привлекательные условия при раннем внесении средств. Преимущества расположения Клубный дом находится в развивающемся районе Dubai Industrial City с прямым выездом на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Emirates Road. Путь до Action Park Dubai, Real Madrid World Dubai, Jebel Ali Beach, Dubai Marina, Ain Dubai, Palm Jumeirah, Dubai International Cricket Stadium, Miracle Garden и Butterfly Park займет 20–30 минут. Дорога до IMG Worlds of Adventure, Silicon Central Mall, Nad Al Sheba Cycle Park продлится 35–45 минут. Добраться до аэропорта Al Maktoum International Airport можно за 20 минут.

Локация

На карте
4998, Saih Shuaib 2 Street, Saih Shuaib 2, Madinat Al Qudra, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Магазин550 м
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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