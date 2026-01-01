Описание

Новый стандарт премиум-класса на западе Дубая. Coventry Residence 1 — проект, который создан для тех, кто ценит продуманную инфраструктуру и выгодное расположение вблизи ключевых транспортных артерий эмирата. Комплекс станет отличным выбором как для инвесторов с целью получения высокого дохода от аренды, так и для тех, кто ищет собственное жилье с перспективой роста. Ключевые особенности — На территории: infinity-бассейн с шезлонгами, открытый кинотеатр на крыше с выдвижным экраном, «ленивая река» с водными инсталляциями и фонтанами, детская игровая площадка, беговая дорожка, сады на подиумах, зоны для барбекю, костровые чаши, фитнес-центр, студия йоги и медитации. — Вечерняя атмосфера в общих пространствах дополнена камином — для уютного отдыха на открытом воздухе в прохладное время года. — На подземных этажах предусмотрена парковка на 194 машино-места, включая специально выделенные места для людей с ограниченными возможностями. — Гибкий пятилетний план оплаты и привлекательные условия при раннем внесении средств. Преимущества расположения Клубный дом находится в развивающемся районе Dubai Industrial City с прямым выездом на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Emirates Road. Путь до Action Park Dubai, Real Madrid World Dubai, Jebel Ali Beach, Dubai Marina, Ain Dubai, Palm Jumeirah, Dubai International Cricket Stadium, Miracle Garden и Butterfly Park займет 20–30 минут. Дорога до IMG Worlds of Adventure, Silicon Central Mall, Nad Al Sheba Cycle Park продлится 35–45 минут. Добраться до аэропорта Al Maktoum International Airport можно за 20 минут.