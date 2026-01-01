Каталог
Coventry PLACE by GFS

Ikarus Tower, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
GFS Developments
Площадь
от 39 м² до 178 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 177 620 $от 4 170 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
59%
После передачи ключей
36%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39
177 620 – 197 269
4 531 – 5 032
1 спальня
66 – 156
315 695 – 653 930
4 170 – 4 739
2 спальни
108 – 178
467 518 – 770 924
4 309
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный жилой корпус Coventry Place в одном из самых востребованных и динамично развивающихся районов Дубая IMPZ (International Media Production Zone) создает атмосферу приватности и уединенного комфорта. Лимитированное количество резиденций формирует сообщество единомышленников, предлагая сбалансированный образ жизни с продуманной инфраструктурой и легкой транспортной доступностью. Ключевые особенности – Дизайн апартаментов обеспечивает светлые и просторные интерьеры за счет панорамных окон и премиальных материалов в отделке. – Для безопасности и удобства жителей на территории организовано круглосуточное видеонаблюдение и предусмотрена подземная парковка. – На крыше спроектировано многофункциональное пространство премиум-класса, где находится Infinity-бассейн, терраса для отдыха и инновационный фитнес-центр с профессиональным оборудованием для тренировок. Преимущества расположения Благодаря своему расположению в центре IMPZ резиденция предполагает быстрое сообщение с ключевыми локациями Дубая. Дорога до торгового центра City Centre Me’aisem займет 2 минуты. Примерно за 15 минут можно доехать до популярных пляжных зон Dubai Marina и JBR, а также до Dubai Hills Mall. 20 минут отделяют здание от делового района Downtown Dubai. Международные аэропорты DXB и DWC находятся в 20-25 минутах езды.

Локация

На карте
Ikarus Tower, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа5 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
