Coventry Curve 2 by GFS

Al Haseen Residences, Saih Shuaib 2, Madinat Al Qudra, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Застройщик
GFS Developments
Площадь
от 63 м² до 64 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 247 434 $от 3 917 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
44%
После передачи ключей
36%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
63 – 64
247 434 – 258 854
3 917 – 3 986
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в перспективном районе Dubai Industrial City. Архитектура жилого здания Coventry Curve 2 выполнена симметрично Coventry Curve 1, расположенному напротив, благодаря чему создается эффект зеркального отражения. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой, системами хранения, панорамными окнами, частными балконами. - Для удобства жителей комплекс оборудовано 4-мя скоростными лифтами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, прогулочные и беговые дорожки, детская игровая комната, бассейн, лаунж-зоны, терраса для барбекю, многоцелевой павильон для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. В радиусе 10-15 минут находятся торговый центр Dubai Hills Mall, районы Dubai Marina и JLT, в радиусе 15-20 минут – популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 20 минут, до Dubai International Airport – 30 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Магазин1 км
Медицинский центр4 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
