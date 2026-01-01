Courtyard One by Golden Light

Малоэтажный жилой комплекс в Dubai South. ЖК Courtyard One создан для молодых семей и профессионалов. Расположение в одном из самых перспективных районов Дубая и развитая инфраструктура делает проект идеальным сочетанием уединенного формата жизни и глобальной транспортной доступности. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых пастельных тонах с продуманными и просторными планировками. Интерьеры наполнены светом и спроектированы с акцентом на функциональность и комфорт. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, пространство для йоги, детская и спортивная площадки, лужайка для выгула домашних питомцев, лаунж-зоны, бассейн, терраса для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Жилое здание расположено между двумя крупными шоссе Expo Road и Emirates Road. За 10 минут можно добраться до выставочного комплекса Expo City, за 25 минут – до районов Jebel Ali и Dubai Marina, за 35 минут – до торгового центра Mall of the Emirates. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 40 минутах пути. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 20 минут.