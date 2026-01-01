Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовCourtyard One by Golden Light

Courtyard One by Golden Light

Здание
  1. Здание
Item 1 of 4
1 / 4
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Golden Light Real Estate Developments
Площадь
от 70 м² до 113 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 303 562 $от 4 300 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
30%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
12 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков2.9 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70 – 80
303 562 – 356 832
4 300 – 4 432
2 спальни
102 – 113
449 582 – 501 533
4 367 – 4 405
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в Dubai South. ЖК Courtyard One создан для молодых семей и профессионалов. Расположение в одном из самых перспективных районов Дубая и развитая инфраструктура делает проект идеальным сочетанием уединенного формата жизни и глобальной транспортной доступности. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых пастельных тонах с продуманными и просторными планировками. Интерьеры наполнены светом и спроектированы с акцентом на функциональность и комфорт. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, пространство для йоги, детская и спортивная площадки, лужайка для выгула домашних питомцев, лаунж-зоны, бассейн, терраса для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Жилое здание расположено между двумя крупными шоссе Expo Road и Emirates Road. За 10 минут можно добраться до выставочного комплекса Expo City, за 25 минут – до районов Jebel Ali и Dubai Marina, за 35 минут – до торгового центра Mall of the Emirates. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 40 минутах пути. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Общественный транспорт50 м
Школа500 м
Магазин1 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Каталог