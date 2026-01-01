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ГлавнаяКаталог проектовCoralis by Palladium

Coralis by Palladium

7, Azizi Riviera, Al Merkadh, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 6
1 / 6
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Palladium Prime Real Estate Development LLC
Площадь
от 83 м² до 204 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 490 063 $от 3 908 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
83
490 063
5 861
2 спальни
167
653 417
3 908
3 спальни
204
1 143 479
5 595
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантное жилое здание в районе Meydan Riviera, в котором сочетаются живописный канал, магазины, зеленые зоны и развитая инфраструктура. Архитектура жилого комплекса Coralis вдохновлена сложными природными формами живых кораллов. Органичные линии и плавные изгибы фасада напоминают ритм морских волн, объединяя природную эстетику с современным дизайном. Ключевые особенности - Все резиденции представлены с чистовой отделкой, просторными планировками, панорамными окнами, балконами. - Резидентам доступны: корт для падел-тенниса, спортивная площадка, тренажерный зал, раздельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, бар, кинотеатр на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Благодаря расположению между двумя крупными шоссе Ras Al Khor Road и Al Ain Road за 3 минуты можно добраться до ипподрома Meydan Racecourse, за 5-10 минут – до районов Dubai Design District, Downtown Dubai, Business Bay, за 15 минут – до пляжа Jumeirah Public Beach. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
7, Azizi Riviera, Al Merkadh, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
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