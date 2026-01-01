Coralis by Palladium

Описание

Элегантное жилое здание в районе Meydan Riviera, в котором сочетаются живописный канал, магазины, зеленые зоны и развитая инфраструктура. Архитектура жилого комплекса Coralis вдохновлена сложными природными формами живых кораллов. Органичные линии и плавные изгибы фасада напоминают ритм морских волн, объединяя природную эстетику с современным дизайном. Ключевые особенности - Все резиденции представлены с чистовой отделкой, просторными планировками, панорамными окнами, балконами. - Резидентам доступны: корт для падел-тенниса, спортивная площадка, тренажерный зал, раздельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, бар, кинотеатр на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Благодаря расположению между двумя крупными шоссе Ras Al Khor Road и Al Ain Road за 3 минуты можно добраться до ипподрома Meydan Racecourse, за 5-10 минут – до районов Dubai Design District, Downtown Dubai, Business Bay, за 15 минут – до пляжа Jumeirah Public Beach. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут.