Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовColibri View by Major

Colibri View by Major

65/96, Sheikh Mohamed Bin Salem Road, Al Hamra Village, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 5
1 / 5
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Major Developers
Площадь
от 35 м² до 378 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 307 278 $от 5 098 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность32
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35
307 278 – 318 554
8 646 – 8 963
1 спальня
54
333 912 – 403 126
6 178 – 7 356
2 спальни
81 – 115
551 831 – 635 698
5 489 – 6 741
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурная симфония на горизонте RAK Central. Жилой комплекс Colibri View — высотная башня с панорамным остеклением и инновационными решениями для городской жизни у побережья. Ключевые особенности — Апартаменты выполнены в стиле модерн и отличаются качественной отделкой, встроенной техникой, окнами в пол и террасами. Пространства оформлены в светлых оттенках с терракотовыми, оливковыми и темно-синими акцентами. — Каждая резиденция полностью укомплектована и оснащена модульной мебелью, что позволяет адаптировать зоны под потребности жильцов. — Уникальная инфраструктура включает японский сад, обсерваторию на крыше, джакузи, тренажерные залы, читальню на открытом воздухе, площадки для мероприятий, infinity-бассейн, беседки, настольный теннис, шахматы, батут, студию йоги и детскую игровую комнату. Преимущества расположения Проект расположен в динамично развивающемся районе RAK Central с прямым выездом на трассу E11. В радиусе 5 минут: торговый центр Al Hamra Mall, школы RAK Academy и GEMS Westminster, больницы RAK Hospital и Sheikh Khalifa Specialty Hospital. Путь до пляжа Al Jazeerah Beach, Al Hamra Heritage Village и Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah, а также до острова Al Marjan с казино составит 7-10 минут. Дорога до Шарджи займет 45 минут, до Дубая — 1 час 15 минут. Международный аэропорт Рас-эль-Хаймы находится в 32 минутах.

Локация

На карте
65/96, Sheikh Mohamed Bin Salem Road, Al Hamra Village, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Море2 км
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
Дополнительно
  • Набережная
Каталог