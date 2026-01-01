Colibri View by Major

Описание

Архитектурная симфония на горизонте RAK Central. Жилой комплекс Colibri View — высотная башня с панорамным остеклением и инновационными решениями для городской жизни у побережья. Ключевые особенности — Апартаменты выполнены в стиле модерн и отличаются качественной отделкой, встроенной техникой, окнами в пол и террасами. Пространства оформлены в светлых оттенках с терракотовыми, оливковыми и темно-синими акцентами. — Каждая резиденция полностью укомплектована и оснащена модульной мебелью, что позволяет адаптировать зоны под потребности жильцов. — Уникальная инфраструктура включает японский сад, обсерваторию на крыше, джакузи, тренажерные залы, читальню на открытом воздухе, площадки для мероприятий, infinity-бассейн, беседки, настольный теннис, шахматы, батут, студию йоги и детскую игровую комнату. Преимущества расположения Проект расположен в динамично развивающемся районе RAK Central с прямым выездом на трассу E11. В радиусе 5 минут: торговый центр Al Hamra Mall, школы RAK Academy и GEMS Westminster, больницы RAK Hospital и Sheikh Khalifa Specialty Hospital. Путь до пляжа Al Jazeerah Beach, Al Hamra Heritage Village и Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah, а также до острова Al Marjan с казино составит 7-10 минут. Дорога до Шарджи займет 45 минут, до Дубая — 1 час 15 минут. Международный аэропорт Рас-эль-Хаймы находится в 32 минутах.