Chelsea Gardens

The Flagship 2, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Alaia Developments L.L.C
Площадь
от 44 м² до 129 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 326 177 $от 5 150 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
44
326 177 – 339 758
7 284 – 7 572
1 спальня
73 – 129
502 726 – 668 410
5 150 – 6 885
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантное сочетание современной архитектуры и курортной атмосферы в самом сердце Дубая. Chelsea Gardens — это бутик-проект, где каждая деталь продумана для комфортной жизни в нескольких шагах от финансового района и главных достопримечательностей города. Проект предлагает резиденции с террасами, приватными бассейнами и премиальной отделкой для тех, кто ценит качество и удобство расположения. Ключевые особенности — Апартаменты полностью оборудованы встроенной кухонной техникой и гардеробными системами. Интерьеры выполнены с использованием серого и матового черного мрамора с белыми прожилками, натурального тикового декинга на балконах и текстурированной древесины. Скрытая LED-подсветка в потолочных коробах создает мягкое свечение по периметру помещений, а биокамины добавляют уюта. — На территории клубного дома: infinity-бассейн, фитнес-зал, студия йоги, детская игровая площадка, ландшафтный внутренний двор с водным элементом и зонами отдыха, лобби-лаунж с дзен-садом. Преимущества расположения Комплекс находится в престижном комьюнити Jumeirah Garden City с прямым доступом к ключевым локациям мегаполиса. В шаговой доступности — станция метро World Trade Centre. Добраться до Museum of the Future, Zabeel Palace, заповедника Рас Аль Хор, Downtown Dubai, Business Bay, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, Dubai Frame, Coca-Cola Arena и Dubai Dolphinarium можно за 5–15 минут. Путь до Palm Jumeirah, Dubai Marina и Trump International Golf Club займет 20–30 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 25 минут.

Локация

На карте
The Flagship 2, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Море2 км
Школа850 м
Магазин1 км
Медицинский центр600 м
Метро1 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная
