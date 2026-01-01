Описание

Элегантное сочетание современной архитектуры и курортной атмосферы в самом сердце Дубая. Chelsea Gardens — это бутик-проект, где каждая деталь продумана для комфортной жизни в нескольких шагах от финансового района и главных достопримечательностей города. Проект предлагает резиденции с террасами, приватными бассейнами и премиальной отделкой для тех, кто ценит качество и удобство расположения. Ключевые особенности — Апартаменты полностью оборудованы встроенной кухонной техникой и гардеробными системами. Интерьеры выполнены с использованием серого и матового черного мрамора с белыми прожилками, натурального тикового декинга на балконах и текстурированной древесины. Скрытая LED-подсветка в потолочных коробах создает мягкое свечение по периметру помещений, а биокамины добавляют уюта. — На территории клубного дома: infinity-бассейн, фитнес-зал, студия йоги, детская игровая площадка, ландшафтный внутренний двор с водным элементом и зонами отдыха, лобби-лаунж с дзен-садом. Преимущества расположения Комплекс находится в престижном комьюнити Jumeirah Garden City с прямым доступом к ключевым локациям мегаполиса. В шаговой доступности — станция метро World Trade Centre. Добраться до Museum of the Future, Zabeel Palace, заповедника Рас Аль Хор, Downtown Dubai, Business Bay, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, Dubai Frame, Coca-Cola Arena и Dubai Dolphinarium можно за 5–15 минут. Путь до Palm Jumeirah, Dubai Marina и Trump International Golf Club займет 20–30 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 25 минут.