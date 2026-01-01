Casa Canal by AHS

Описание

Высотная башня CASA CANAL располагается на первой линии Dubai Water Canal рядом с Safa Park. Проект отличается современными архитектурными решениями, оптимальной инсоляцией и рациональной организацией внутренних пространств, что обеспечивает максимальную приватность и комфорт каждодневной жизни. Ключевые особенности: – Виллы и пентхаусы передаются с завершенной внутренней отделкой, выполненной с использованием качественных материалов и продуманных дизайнерских решений. В комплектацию входят оборудованные кухни, встроенная техника, современная сантехника и парковочные места. – Инфраструктура комплекса формирует полноценную жилую среду с закрытым доступом для резидентов. На территории предусмотрены благоустроенные общественные пространства, озелененные зоны отдыха, бассейн, лаунж-пространства и сервисные помещения – Для сторонников активного образа жизни доступны фитнес-зал, студия для занятий йогой и растяжкой, прогулочные маршруты, а также пространства для встреч и общения. Преимущества расположения Комплекс расположен вблизи магистрали Sheikh Zayed Road, что обеспечивает быстрый доступ к ключевым локациям Дубая. До DIFC и Business Bay можно добраться за 5-10 минут. Дорога до Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall занимает 10-15 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport (DXB) расположен приблизительно в 15-20 минутах на автомобиле.