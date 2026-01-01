Каталог
Casa Canal by AHS

18, 55 Street, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
AHS Properties
Площадь
от 431 м² до 1152 м²
Количество спален
от 3 до 6
Стартовая цена
от 6 126 615 $от 14 192 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков4.5 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания100 м
БалконЕсть
Типы лотовВилла, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
431
6 126 615
14 192
6 спален
1152
20 422 050
17 724

Описание

Высотная башня CASA CANAL располагается на первой линии Dubai Water Canal рядом с Safa Park. Проект отличается современными архитектурными решениями, оптимальной инсоляцией и рациональной организацией внутренних пространств, что обеспечивает максимальную приватность и комфорт каждодневной жизни. Ключевые особенности: – Виллы и пентхаусы передаются с завершенной внутренней отделкой, выполненной с использованием качественных материалов и продуманных дизайнерских решений. В комплектацию входят оборудованные кухни, встроенная техника, современная сантехника и парковочные места. – Инфраструктура комплекса формирует полноценную жилую среду с закрытым доступом для резидентов. На территории предусмотрены благоустроенные общественные пространства, озелененные зоны отдыха, бассейн, лаунж-пространства и сервисные помещения – Для сторонников активного образа жизни доступны фитнес-зал, студия для занятий йогой и растяжкой, прогулочные маршруты, а также пространства для встреч и общения. Преимущества расположения Комплекс расположен вблизи магистрали Sheikh Zayed Road, что обеспечивает быстрый доступ к ключевым локациям Дубая. До DIFC и Business Bay можно добраться за 5-10 минут. Дорога до Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall занимает 10-15 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport (DXB) расположен приблизительно в 15-20 минутах на автомобиле.

Локация

На карте
18, 55 Street, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море2 км
Школа3 км
Магазин800 м
Медицинский центр3 км
Метро2 км
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
