Описание

Роскошный жилой комплекс на берегу канала в Al Wasl. Архитектура здания Casa AHS впечатляет масштабом пространств благодаря нестандартно высоким потолкам. Просторные террасы открывают панорамные виды на город и становятся идеальным пространством как для уединенного отдыха, так и для вечерних приемов. Ключевые особенности - Все резиденции представлены с чистовой отделкой натуральными материалами, встроенными системами хранения, высокими потолками, продуманными функциональными планировками. - Резиденты могут воспользоваться услугами шофера и круглосуточного консьержа. - Премиальная инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, пространство для йоги, крытый и открытый бассейны, spa-центр, лаунж-зоны, сигарная комната, кафе, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен в самом на самом уединенном участке Dubai Canal напротив парка Safa Park. За 5 минут можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road. В радиусе 10 минут находятся многие популярные локации города: район DIFC, Burj Al Arab, торговый центр Mall of the Emirates, Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.