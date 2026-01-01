Каталог
Casa AHS

1/5, Al Hadiqa Street, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
AHS Properties
Площадь
от 460 м² до 2972 м²
Количество спален
от 3 до 6
Стартовая цена
от 8 168 820 $от 14 095 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков6 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовПентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
460 – 502
8 168 820
16 259 – 17 749
4 спальни
676
9 530 290
14 095
6 спален
2972
44 928 510
15 113
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошный жилой комплекс на берегу канала в Al Wasl. Архитектура здания Casa AHS впечатляет масштабом пространств благодаря нестандартно высоким потолкам. Просторные террасы открывают панорамные виды на город и становятся идеальным пространством как для уединенного отдыха, так и для вечерних приемов. Ключевые особенности - Все резиденции представлены с чистовой отделкой натуральными материалами, встроенными системами хранения, высокими потолками, продуманными функциональными планировками. - Резиденты могут воспользоваться услугами шофера и круглосуточного консьержа. - Премиальная инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, пространство для йоги, крытый и открытый бассейны, spa-центр, лаунж-зоны, сигарная комната, кафе, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен в самом на самом уединенном участке Dubai Canal напротив парка Safa Park. За 5 минут можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road. В радиусе 10 минут находятся многие популярные локации города: район DIFC, Burj Al Arab, торговый центр Mall of the Emirates, Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.

Локация

На карте
1/5, Al Hadiqa Street, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
