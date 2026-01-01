Butterfly Towers by Alsayyah Group

Описание

Два изысканных жилых здания в районе Arjan. Изолированные стеклянные и алюминиевые панели фасада создают впечатляющий архитектурный облик жилого комплекса Butterfly Towers. Интерьеры тщательно продуманы и созданы с особым вниманием к деталям, которые дарят ощущение уюта и домашнего тепла. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой, системами хранения, панорамными окнами, просторными балконами. - Инфраструктура комплекса включает: 2 полностью оборудованных тренажерных зала, пространство для йоги, беговую дорожку, детскую игровую площадку, раздельные бассейны для взрослых и детей, библиотеку, сауну, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Благодаря расположению проекта вблизи дороги Umm Suqeim Street, которая соединяется с крупным шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, можно легко добраться до ключевых локаций города. Дорога до торгового центра Dubai Hills Mall, Dubai Butterfly Garden и Dubai Miracle Garden займет – 5 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 15 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.