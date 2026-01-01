Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовButterfly Towers by Alsayyah Group

Butterfly Towers by Alsayyah Group

2/1, Dubai Science Park Street, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Alsayyah Group
Площадь
от 78 м² до 132 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 357 734 $от 4 340 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
60 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 8
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
78 – 88
357 734 – 417 366
4 541 – 4 719
2 спальни
131 – 132
569 306 – 607 155
4 340 – 4 599
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Два изысканных жилых здания в районе Arjan. Изолированные стеклянные и алюминиевые панели фасада создают впечатляющий архитектурный облик жилого комплекса Butterfly Towers. Интерьеры тщательно продуманы и созданы с особым вниманием к деталям, которые дарят ощущение уюта и домашнего тепла. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой, системами хранения, панорамными окнами, просторными балконами. - Инфраструктура комплекса включает: 2 полностью оборудованных тренажерных зала, пространство для йоги, беговую дорожку, детскую игровую площадку, раздельные бассейны для взрослых и детей, библиотеку, сауну, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Благодаря расположению проекта вблизи дороги Umm Suqeim Street, которая соединяется с крупным шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, можно легко добраться до ключевых локаций города. Дорога до торгового центра Dubai Hills Mall, Dubai Butterfly Garden и Dubai Miracle Garden займет – 5 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 15 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
2/1, Dubai Science Park Street, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Арджан

Дубай
Arjan — активно развивающийся район, входящий в состав крупной территории Dubailand. Имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. Комьюнити подойдет как молодым профессионалам, так и семьям с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Школа1 км
Магазин700 м
Медицинский центр600 м
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог