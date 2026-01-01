Описание

Ультрасовременный жилой комплекс в престижном районе Al Raha в Абу-Даби. Brabus Island by Cosmo — это воплощение фирменного стиля бренда Brabus в архитектуре: смелый дизайн, высокое качество исполнения и индивидуальный подход к оформлению интерьеров. Прибрежный образ жизни и исключительный уровень комфорта для тех, кто ценит совершенство в каждой детали. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка, встроенная техника и системы хранения, двойное остекление окон для шумо- и теплоизоляции, центральная система кондиционирования, высокоскоростной интернет благодаря оптоволоконной сети и спутниковой антенне. - Есть возможность выбрать одно из трех стилистических решений — Black and Bold, White Bliss или Gray Haven — и настроить пространство под свой образ жизни. - Резидентам доступны: бассейн и современный фитнес-центр, беговые дорожки и теннисные корты, детская игровая площадка, оборудованные парковые зоны и прогулочные аллеи, прямой выход к пляжу, круглосуточная охрана и просторная парковка, торговая галерея и ресторанные площадки и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Bin Sultan Street. Дорога до пляжа Al Raha Beach займет 5 минут, до стадиона Etihad Arena — 12 минут, до Мечети шейха Зайда — 15 минут. Добраться до развлекательного парка Ferrari World можно за 20 минут, до острова Saadiyat и музея Louvre Abu Dhabi — за 25 минут. Abu Dhabi International Airport находится в 10 минутах пути.