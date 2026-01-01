Каталог
Brabus Island by Cosmo

RBW6, Al Raha, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Застройщик
Cosmo Developments
Площадь
от 102 м² до 735 м²
Количество спален
от 2 до 5
Стартовая цена
от 887 713 $от 8 477 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов5
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла, Таунхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
102 – 184
887 713 – 1 828 917
8 642 – 9 938
3 спальни
151 – 154
1 288 298 – 1 417 931
8 477 – 9 150
4 спальни
279 – 455
2 574 183 – 6 347 718
9 195 – 13 922
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Ультрасовременный жилой комплекс в престижном районе Al Raha в Абу-Даби. Brabus Island by Cosmo — это воплощение фирменного стиля бренда Brabus в архитектуре: смелый дизайн, высокое качество исполнения и индивидуальный подход к оформлению интерьеров. Прибрежный образ жизни и исключительный уровень комфорта для тех, кто ценит совершенство в каждой детали. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка, встроенная техника и системы хранения, двойное остекление окон для шумо- и теплоизоляции, центральная система кондиционирования, высокоскоростной интернет благодаря оптоволоконной сети и спутниковой антенне. - Есть возможность выбрать одно из трех стилистических решений — Black and Bold, White Bliss или Gray Haven — и настроить пространство под свой образ жизни. - Резидентам доступны: бассейн и современный фитнес-центр, беговые дорожки и теннисные корты, детская игровая площадка, оборудованные парковые зоны и прогулочные аллеи, прямой выход к пляжу, круглосуточная охрана и просторная парковка, торговая галерея и ресторанные площадки и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Bin Sultan Street. Дорога до пляжа Al Raha Beach займет 5 минут, до стадиона Etihad Arena — 12 минут, до Мечети шейха Зайда — 15 минут. Добраться до развлекательного парка Ferrari World можно за 20 минут, до острова Saadiyat и музея Louvre Abu Dhabi — за 25 минут. Abu Dhabi International Airport находится в 10 минутах пути.

Локация

На карте
RBW6, Al Raha, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин100 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт6 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
