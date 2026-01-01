Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовBlossom 40 by Tranquil

Blossom 40 by Tranquil

1/1, 10B Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Tranquil Infra Developers
Площадь
от 80 м² до 122 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 360 673 $от 4 132 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
15%
При передаче ключей
65%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
80
360 673 – 361 091
4 498
2 спальни
113 – 122
468 738 – 522 725
4 132 – 4 278
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Blossom 40 – малоэтажный жилой комплекс в Majan. Просторные планировки, выразительная архитектура и гармоничное окружение создают спокойную атмосферу для комфортной жизни. Проект подойдет для семей и для тех, кто ценит баланс между приватностью, природой и городской инфраструктурой. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой премиальными материалами в светлых тонах, лаконичным дизайном, продуманными деталями, высокими потолками, панорамными окнами, балконами. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, детскую игровую площадку, террасу для барбекю, сауну, бассейн с подогревом, лаунж-зоны, кинотеатр и др. Преимущества расположения Здание расположено в районе с отличной транспортной доступностью. За 5 минут можно выехать на одно из главных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до тематического парка IMG World of Adventures займет 8 минут, до международной ярмарки Global Village, парка бабочек Dubai Butterfly Garden и Miracle Garden – 15 минут, до торгового центра Dubai Outlet Mall – 20 минут. Dubai International Airport находится также в 20 минутах пути.

Локация

На карте
1/1, 10B Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа900 м
Магазин300 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог