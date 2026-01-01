Blossom 40 by Tranquil

Описание

Blossom 40 – малоэтажный жилой комплекс в Majan. Просторные планировки, выразительная архитектура и гармоничное окружение создают спокойную атмосферу для комфортной жизни. Проект подойдет для семей и для тех, кто ценит баланс между приватностью, природой и городской инфраструктурой. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой премиальными материалами в светлых тонах, лаконичным дизайном, продуманными деталями, высокими потолками, панорамными окнами, балконами. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, детскую игровую площадку, террасу для барбекю, сауну, бассейн с подогревом, лаунж-зоны, кинотеатр и др. Преимущества расположения Здание расположено в районе с отличной транспортной доступностью. За 5 минут можно выехать на одно из главных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до тематического парка IMG World of Adventures займет 8 минут, до международной ярмарки Global Village, парка бабочек Dubai Butterfly Garden и Miracle Garden – 15 минут, до торгового центра Dubai Outlet Mall – 20 минут. Dubai International Airport находится также в 20 минутах пути.