Saddlewood Park by MAK

Saddlewood Park by MAK

Centurion Onyx, Al Meydan Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  Здание
Здание
Застройщик
MAK Developers
Площадь
от 71 м² до 237 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 469 707 $от 4 468 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность5
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
71 – 74
469 707 – 517 359
6 555 – 6 969
2 спальни
119 – 237
748 808 – 1 061 947
4 468 – 6 277
3 спальни
233
1 225 323
5 251
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Философия современной роскоши в сочетании с классической элегантностью. Премиальный клубный дом Saddlewood Park — это эксклюзивная серия из 61 резиденции в районе Nad Al Sheba. Комплекс предлагает апартаменты и дуплексы с 1, 2 и 3 спальнями для молодых специалистов, семей с детьми и инвесторов. Ключевые особенности — Элитная отделка из натуральных материалов в теплой палитре с золотыми акцентами. Оборудование от ведущих мировых брендов Miele, Schneider Electric, Villeroy & Boch и Gessi. — Передовая интеграция искусственного интеллекта в повседневную жизнь: дверные замки с автоматической идентификацией резидентов, циркадное освещение, персонализированные ароматические диффузоры, умный контроль музыки и погодные дисплеи в реальном времени. — Wellness-инфраструктура включает тренажерный зал с технологиями ИИ, бассейн на крыше, плавучий кинотеатр, корт для падела, дзен-сад, палубу для йоги, сауну, криотерапию, студию пилатеса, детскую игровую площадку и зону для барбекю. — Панорамные виды на Burj Khalifa, Meydan Racecourse, поле для гольфа и живописные ландшафты с озерами. Преимущества расположения Проект расположен в сердце Nad Al Sheba, рядом со всемирно известной гоночной трассой. Близость к основным транспортным артериям Дубая обеспечивает отличную транспортную доступность к ключевым достопримечательностям города. Путь до Dubai Design District, Business Bay и Downtown Dubai составит 8-12 минут. Дорога до Creek Harbour, DIFC, Mall of Emirates, Burj Al Arab, Palm Jumeirah и Dubai Marina займет 15-20 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится всего в 16 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Каталог