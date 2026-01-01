Описание

Новый жилой комплекс на легендарной набережной Palm Jumeirah. Bella by Passo — финальная глава масштабного проекта, где современная архитектура гармонично сочетается с морским ландшафтом. Клубный дом предлагает премиальные резиденции с прямым доступом к 250-метровому частному пляжу и панорамными видами на Персидский залив. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в нейтральных бежевых тонах с использованием натуральных материалов: белого мрамора, светлого дерева и стекла. Продуманные планировки с максимальным естественным освещением создают атмосферу спокойствия и комфорта. — Инфраструктура включает лобби, библиотеку, spa-центр с бассейном, игровую комнату для детей, бассейны и кинотеатры. — Эксклюзивные коллекции: классические апартаменты, дуплексы с частными садами и интегрированными бассейнами, пентхаусы с закрытой парковкой и личным лифтом, пляжные особняки с 6 спальнями и выходом к морю. Преимущества расположения Комплекс расположен на West Crescent Palm Jumeirah, откуда можно легко доехать до ключевых районов мегаполиса. Дорога до Atlantis The Royal занимает 4 минуты, до Nakheel Mall — 10 минут, до Dubai Marina, Ain Dubai и Topgolf Dubai — 15-20 минут. Добраться до Business Bay, Burj Khalifa, Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall, Zabeel Palace, Coca-Cola Arena, The Els Club, Dubai Butterfly Garden и Kite Beach можно за 25-30 минут. Путь до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 35 минут.