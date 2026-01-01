Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовBella by Passo

Bella by Passo

Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah, Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 143 м² до 265 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 1 737 236 $от 12 135 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания57 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
143
1 737 236
12 135
3 спальни
204
3 057 862
14 954
4 спальни
265
6 393 463
24 105
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новый жилой комплекс на легендарной набережной Palm Jumeirah. Bella by Passo — финальная глава масштабного проекта, где современная архитектура гармонично сочетается с морским ландшафтом. Клубный дом предлагает премиальные резиденции с прямым доступом к 250-метровому частному пляжу и панорамными видами на Персидский залив. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в нейтральных бежевых тонах с использованием натуральных материалов: белого мрамора, светлого дерева и стекла. Продуманные планировки с максимальным естественным освещением создают атмосферу спокойствия и комфорта. — Инфраструктура включает лобби, библиотеку, spa-центр с бассейном, игровую комнату для детей, бассейны и кинотеатры. — Эксклюзивные коллекции: классические апартаменты, дуплексы с частными садами и интегрированными бассейнами, пентхаусы с закрытой парковкой и личным лифтом, пляжные особняки с 6 спальнями и выходом к морю. Преимущества расположения Комплекс расположен на West Crescent Palm Jumeirah, откуда можно легко доехать до ключевых районов мегаполиса. Дорога до Atlantis The Royal занимает 4 минуты, до Nakheel Mall — 10 минут, до Dubai Marina, Ain Dubai и Topgolf Dubai — 15-20 минут. Добраться до Business Bay, Burj Khalifa, Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall, Zabeel Palace, Coca-Cola Arena, The Els Club, Dubai Butterfly Garden и Kite Beach можно за 25-30 минут. Путь до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 35 минут.

Локация

На карте
Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah, Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Пальма Джумейра

Дубай
Palm Jumeirah — крупнейший искусственный остров, созданный в форме пальмы с ветвями. Он известен всем туристам, приезжающим в ОАЭ. Palm Jumeirah вошел в топ-районов, в котором инвесторы с высоким уровнем дохода предпочитают покупать недвижимость.
Подробнее

Транспортная доступность

Море220 м
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
Каталог