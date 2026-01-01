BAYN by ORA

Ghantout, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
ORA Development
Площадь
от 385 м² до 1667 м²
Количество спален
от 3 до 5
Стартовая цена
от 1 769 911 $от 4 597 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Площадь участка4800000 м²
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадия строительстваНа этапе проектирования
Тип парковкиЧастная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
385
1 769 911
4 597
4 спальни
390
2 123 893
5 446
5 спален
1667
9 312 455
5 586

Описание

Масштабное жилое комьюнити BAYN в районе Ghantoot располагается между Дубаем и Абу-Даби и позиционируется как прибрежное пространство, в которое интегрирована как городская, так и природная среда. Территория проекта занимает около 4.8 млн квадратных метров и рассчитана примерно на 32 тысячи жителей. Ключевые особенности – Виллы и таунхаусы передаются с чистовой отделкой, выполненной с использованием натуральных материалов, таких как мрамор, керамогранит, инженерное дерево и кварц. – Значительная часть площади отведена под озеленение – около 55% участка занимают парки и открытые зоны, дополнительно предусмотрена сеть велодорожек и пешеходных маршрутов. – Резидентам доступна развитая инфраструктура: пляж протяженностью около 1.2 км, марину на 204 места, лагуна, водные каналы, общественные бассейны и прогулочные дорожки. А также спортивный клуб, школы, медицинский центр, торговые и общественные объекты. Преимущества расположения Добраться до Palm Jebel Ali можно за 7 минут на автомобиле, до Dubai Marina – за 20 минут. Дорога до Downtown Dubai занимает около 35 минут, до Abu Dhabi – около 45 минут. Аэропорта Al Maktoum находится в 25 минутах езды.

Локация

На карте
Ghantout, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море800 м
Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр21 км
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Массажный центр
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
