BAYN by ORA

Масштабное жилое комьюнити BAYN в районе Ghantoot располагается между Дубаем и Абу-Даби и позиционируется как прибрежное пространство, в которое интегрирована как городская, так и природная среда. Территория проекта занимает около 4.8 млн квадратных метров и рассчитана примерно на 32 тысячи жителей. Ключевые особенности – Виллы и таунхаусы передаются с чистовой отделкой, выполненной с использованием натуральных материалов, таких как мрамор, керамогранит, инженерное дерево и кварц. – Значительная часть площади отведена под озеленение – около 55% участка занимают парки и открытые зоны, дополнительно предусмотрена сеть велодорожек и пешеходных маршрутов. – Резидентам доступна развитая инфраструктура: пляж протяженностью около 1.2 км, марину на 204 места, лагуна, водные каналы, общественные бассейны и прогулочные дорожки. А также спортивный клуб, школы, медицинский центр, торговые и общественные объекты. Преимущества расположения Добраться до Palm Jebel Ali можно за 7 минут на автомобиле, до Dubai Marina – за 20 минут. Дорога до Downtown Dubai занимает около 35 минут, до Abu Dhabi – около 45 минут. Аэропорта Al Maktoum находится в 25 минутах езды.