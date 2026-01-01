Azure by Lapis

Описание

Высотный жилой комплекс в популярном районе RAK Central. Элегантная архитектура Azure отличается панорамным остеклением и современным дизайном. Проект удачно совмещает близость к Персидскому заливу и острову-курорту Al Marjan с развивающейся инфраструктурой городского комьюнити. Ключевые особенности – Светлая чистовая отделка, панорамные окна и просторные балконы/террасы. – В апартаментах установлены встроенные кухни и продуманные системы хранения. – Для отдыха у воды резидентам доступны инфинити-бассейн, солнечная терраса и отдельный детский бассейн. – Тем, кто поддерживает форму, подойдут крытый и открытый тренажерные залы, пространства для йоги, площадка для пляжного волейбола и дорожки для джоггинга. – Для семейных выходных есть детская площадка и интерактивные «танцующие» фонтаны, также имеется кинотеатр под открытым небом. – Для встреч с друзьями подойдут общие лаунж-зоны, бильярдная, BBQ-террасы и панорамный сад на крыше. – На территории предусмотрен многофункциональный зал для работы и встреч. Преимущества расположения Комплекс находится в активно развивающемся районе RAK Central с удобным выездом на автомагистраль E11. В пределах пяти минут расположены: торговый центр Al Hamra Mall, школы RAK Academy и GEMS Westminster, а также медицинские учреждения RAK Hospital и Sheikh Khalifa Specialty Hospital. Добраться до пляжа Al Jazeerah Beach, исторической деревни Al Hamra Heritage Village, яхт-клуба Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah и острова Al Marjan с казино можно за 7–10 минут. Поездка до Шарджи занимает около 45 минут, до Дубая — порядка 1 часа 15 минут. До международного аэропорта Рас-эль-Хаймы дорога составляет примерно 32 минуты.