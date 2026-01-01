Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAzure by Lapis

Azure by Lapis

69A, Sheikh Mohamed Bin Salem Road, Al Hamra Village, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Lapis Properties LLC
Площадь
от 36 м² до 238 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 251 567 $от 4 804 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
55%
После передачи ключей
25%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Старт продаж4 кв. 2025
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность40
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36 – 65
251 567 – 381 964
5 862 – 6 928
1 спальня
71 – 105
405 629 – 585 954
5 569 – 5 653
2 спальни
101 – 142
545 557 – 868 539
5 356 – 6 081
3 спальни
147 – 238
790 878 – 1 146 861
4 804 – 5 353
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Высотный жилой комплекс в популярном районе RAK Central. Элегантная архитектура Azure отличается панорамным остеклением и современным дизайном. Проект удачно совмещает близость к Персидскому заливу и острову-курорту Al Marjan с развивающейся инфраструктурой городского комьюнити. Ключевые особенности – Светлая чистовая отделка, панорамные окна и просторные балконы/террасы. – В апартаментах установлены встроенные кухни и продуманные системы хранения. – Для отдыха у воды резидентам доступны инфинити-бассейн, солнечная терраса и отдельный детский бассейн. – Тем, кто поддерживает форму, подойдут крытый и открытый тренажерные залы, пространства для йоги, площадка для пляжного волейбола и дорожки для джоггинга. – Для семейных выходных есть детская площадка и интерактивные «танцующие» фонтаны, также имеется кинотеатр под открытым небом. – Для встреч с друзьями подойдут общие лаунж-зоны, бильярдная, BBQ-террасы и панорамный сад на крыше. – На территории предусмотрен многофункциональный зал для работы и встреч. Преимущества расположения Комплекс находится в активно развивающемся районе RAK Central с удобным выездом на автомагистраль E11. В пределах пяти минут расположены: торговый центр Al Hamra Mall, школы RAK Academy и GEMS Westminster, а также медицинские учреждения RAK Hospital и Sheikh Khalifa Specialty Hospital. Добраться до пляжа Al Jazeerah Beach, исторической деревни Al Hamra Heritage Village, яхт-клуба Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah и острова Al Marjan с казино можно за 7–10 минут. Поездка до Шарджи занимает около 45 минут, до Дубая — порядка 1 часа 15 минут. До международного аэропорта Рас-эль-Хаймы дорога составляет примерно 32 минуты.

Локация

На карте
69A, Sheikh Mohamed Bin Salem Road, Al Hamra Village, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Море2 км
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Волейбольный корт
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса
Каталог