AYA Beachfront Residences

400/5, King Faisal Road, Umm Al Quwain City, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
Deyaar Development Company
Площадь
от 58 м² до 708 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 295 180 $от 3 519 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
5%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
58 – 69
295 180 – 366 915
5 016 – 5 287
2 спальни
93 – 200
474 141 – 818 004
4 076 – 5 090
3 спальни
129 – 229
644 675 – 967 280
4 206 – 4 960
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Жемчужина прибрежной жизни в Умм-эль-Кувейне. Выразительный силуэт жилого комплекса AYA Beachfront Residences украшает линию горизонта, бережно сохраняя красоту окружающей местности. Идеальные пропорции, функциональные планировки и продуманный дизайн создают изысканные пространства для тех, кто ценит совершенство в каждой детали. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой и гардеробными, системой «Умный дом», звукоизоляционными панелями, панорамными окнами с двойным остеклением и просторными балконами. - При проектировании здания учитывались следующие экологические решения, которые позволят снизить потребление ресурсов: экологически чистые материалы местного производства, оптимизированные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, энергоэффективное светодиодное освещение, вентиляционные системы с рекуперацией энергии, соответствующие нормам ASHRAE, материалы с нулевым содержанием асбеста и др. - На территории комплекса расположены: фитнес-центр, детская площадка, пространство для йоги, infinity-бассейн с джакузи, сауна, кинотеатр на открытом воздухе, коворкинг и конференц-зал, ландшафтный сад, сигарная комната, бильярд, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу King Faisal Street. Поездка до заповедника Al Khor Mangroves займет 13 минут, до торгового центра Mall of UAQ – 14 минут, до верблюжьего ипподрома Camel Race Track – 30 минут. Популярный район Рас-эль-Хаймы Al Marjan Island находится в 20 минутах. Путь до Sharjah International Airport составит 35 минут.

Локация

На карте
400/5, King Faisal Road, Umm Al Quwain City, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Школа1 км
Магазин450 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт47 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная
