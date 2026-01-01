Описание

Жемчужина прибрежной жизни в Умм-эль-Кувейне. Выразительный силуэт жилого комплекса AYA Beachfront Residences украшает линию горизонта, бережно сохраняя красоту окружающей местности. Идеальные пропорции, функциональные планировки и продуманный дизайн создают изысканные пространства для тех, кто ценит совершенство в каждой детали. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой и гардеробными, системой «Умный дом», звукоизоляционными панелями, панорамными окнами с двойным остеклением и просторными балконами. - При проектировании здания учитывались следующие экологические решения, которые позволят снизить потребление ресурсов: экологически чистые материалы местного производства, оптимизированные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, энергоэффективное светодиодное освещение, вентиляционные системы с рекуперацией энергии, соответствующие нормам ASHRAE, материалы с нулевым содержанием асбеста и др. - На территории комплекса расположены: фитнес-центр, детская площадка, пространство для йоги, infinity-бассейн с джакузи, сауна, кинотеатр на открытом воздухе, коворкинг и конференц-зал, ландшафтный сад, сигарная комната, бильярд, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу King Faisal Street. Поездка до заповедника Al Khor Mangroves займет 13 минут, до торгового центра Mall of UAQ – 14 минут, до верблюжьего ипподрома Camel Race Track – 30 минут. Популярный район Рас-эль-Хаймы Al Marjan Island находится в 20 минутах. Путь до Sharjah International Airport составит 35 минут.