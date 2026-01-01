Описание

Гармония камня и света в сердце престижного района. At 85 Residences — современный клубный дом, часть мастер-плана Al Wasl Gate. Комплекс вдохновлен астатом — самым редким химическим элементом на планете. Философия, которая стоит за этой идеей, — баланс и точность вдали от избыточности. Ключевые особенности — Архитектура сочетает отражающие стеклянные фасады, мраморную облицовку, панорамные окна и выверенную геометрию для создания уникального внешнего вида здания. — Дизайн интерьеров и отделка выполнены в сливочных, кремовых и бежевых оттенках с акцентами каштанового цвета. Стены украшены текстурными панелями, в декоре присутствует натуральное дерево, полы выложены мрамором двух типов: светлым Calacatta Borghini и более темным Fior di Bosco. Бронзовые детали завершают композицию тонкими, точными линиями. — Инфраструктура мирового уровня включает бассейн, студию йоги, тренажерный зал, лаунж на крыше, парк, детские игровые площадки и зоны отдыха. — В некоторых резиденциях доступны приватные сады и глубокие закрытые террасы с живыми растениями. — Круглосуточная охрана и консьерж-сервис. Преимущества расположения Проект находится в развитом комьюнити рядом с основными автомагистралями города и станциями метро в радиусе нескольких минут. Добраться до Festival Plaza, Corridor of Tolerance, Dubai Marina, Ibn Battuta Mall, Palm Jumeirah, Ain Dubai и Mall of the Emirates можно за 10-20 минут. Дорога до Dubai Mall, Business Bay, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace и Burj Al Arab займет 25-30 минут. Путь до Kite Beach и Global Village продлится 40 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 30 минутах на транспорте.