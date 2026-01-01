At 85 Residences

175, Gardenia Townhomes, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Scope Properties
Площадь
от 32 м² до 219 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 176 960 $от 3 717 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
5%
При передаче ключей
75%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Таунхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
32
176 960
5 411
1 спальня
64
299 471
4 631
2 спальни
112
435 594
3 878

Описание

Гармония камня и света в сердце престижного района. At 85 Residences — современный клубный дом, часть мастер-плана Al Wasl Gate. Комплекс вдохновлен астатом — самым редким химическим элементом на планете. Философия, которая стоит за этой идеей, — баланс и точность вдали от избыточности. Ключевые особенности — Архитектура сочетает отражающие стеклянные фасады, мраморную облицовку, панорамные окна и выверенную геометрию для создания уникального внешнего вида здания. — Дизайн интерьеров и отделка выполнены в сливочных, кремовых и бежевых оттенках с акцентами каштанового цвета. Стены украшены текстурными панелями, в декоре присутствует натуральное дерево, полы выложены мрамором двух типов: светлым Calacatta Borghini и более темным Fior di Bosco. Бронзовые детали завершают композицию тонкими, точными линиями. — Инфраструктура мирового уровня включает бассейн, студию йоги, тренажерный зал, лаунж на крыше, парк, детские игровые площадки и зоны отдыха. — В некоторых резиденциях доступны приватные сады и глубокие закрытые террасы с живыми растениями. — Круглосуточная охрана и консьерж-сервис. Преимущества расположения Проект находится в развитом комьюнити рядом с основными автомагистралями города и станциями метро в радиусе нескольких минут. Добраться до Festival Plaza, Corridor of Tolerance, Dubai Marina, Ibn Battuta Mall, Palm Jumeirah, Ain Dubai и Mall of the Emirates можно за 10-20 минут. Дорога до Dubai Mall, Business Bay, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace и Burj Al Arab займет 25-30 минут. Путь до Kite Beach и Global Village продлится 40 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 30 минутах на транспорте.

Локация

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
