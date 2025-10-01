Каталог
Astra Square Retail

2/2, Umm Suqeim Street, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
HRE Development LLC
Площадь
от 87 м² до 439 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 914 908 $от 8 720 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
15%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
35 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовКоммерция
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
87 – 439
914 908 – 3 830 904
8 720 – 10 516

Описание

Новый ориентир деловой среды Дубая в Dubai Science Park. В коммерческом блоке Astra by HRE Retail объединены стратегическое расположение и продуманная инфраструктура, предлагая компаниям пространства для роста, инноваций и укрепления позиций. Преимущества расположения Проект имеет прямой выезд на крупную дорогу Umm Suqeim Street, которая соединяется с основными автомагистралями города. За 5 минут можно добраться до сада бабочек Dubai Butterfly Garden, за 12 минут – до торгового центра Dubai Hills Mall, за 16 минут – до тематического парка Global Village, за 20 минут – до пляжей The Palm Jumeirah. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
2/2, Umm Suqeim Street, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль Барша

Дубай
Al Barsha — жилой район в западной части Дубая. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа1 км
Магазин800 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт30 км

Новости

  1. Коммерческая недвижимость Дубая: гид по рынку
    Коммерческая недвижимость Дубая: гид по рынку01.10.2025
