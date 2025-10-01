2/2, Umm Suqeim Street, Dubai, United Arab Emirates
Astra Square Retail
Item 1 of 6
1 / 6
ЗастройщикHRE Development LLC
Площадьот 87 м² до 439 м²
Количество спален1
Стартовая цена
от 914 908 $от 8 720 $/м²
График платежей *
При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
15%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
35 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
- При бронировании20%
Item 1 of 7
О проекте
Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовКоммерция
Стадия строительстваНа этапе строительства
Продажа
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
87 – 439
914 908 – 3 830 904
8 720 – 10 516
Описание
Новый ориентир деловой среды Дубая в Dubai Science Park. В коммерческом блоке Astra by HRE Retail объединены стратегическое расположение и продуманная инфраструктура, предлагая компаниям пространства для роста, инноваций и укрепления позиций. Преимущества расположения Проект имеет прямой выезд на крупную дорогу Umm Suqeim Street, которая соединяется с основными автомагистралями города. За 5 минут можно добраться до сада бабочек Dubai Butterfly Garden, за 12 минут – до торгового центра Dubai Hills Mall, за 16 минут – до тематического парка Global Village, за 20 минут – до пляжей The Palm Jumeirah. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.
Транспортная доступность
Общественный транспорт1 км
Школа1 км
Магазин800 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт30 км