Arthouse Private Residences

Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Viva Development
Площадь
от 63 м² до 108 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 294 078 $от 4 384 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
63
294 078
4 621
2 спальни
108
476 514
4 384

Описание

Престижный жилой комплекс в сердце Meydan District 11. Arthouse Private Residences — ограниченная коллекция лотов, в которой сочетаются космополитичный дизайн и философия утонченного городского образа жизни. Проект предлагает премиальную инфраструктуру, продуманные планировки и комфорт пятизвездочного отеля. Ключевые особенности — Апартаменты с отделкой в спокойной палитре, акцентами цвета слоновой кости и теплого ореха, полностью оборудованными кухнями со встроенной техникой и панорамными окнами. Каждая резиденция дополнена балконом с видом на парк, бассейн или зеленый внутренний двор. — Резидентам доступны фитнес-центр, студия йоги, сауна, детская игровая зона, павильон для барбекю, биофильная оранжерея с парком, сок-бар и кафе здорового питания. — Сервис мирового уровня: консьерж, услуги "а-ля карт", парковщик, круглосуточная охрана территории, современная система фильтрации воздуха и очистки питьевой воды. Преимущества расположения Клубный дом расположен в Meydan District 11 — развитом комьюнити с отличной транспортной доступностью к центральным локациям города. Путь до Kent College Dubai составит 5 минут, до ипподрома Meydan и Nad Al Sheba Palace, Business Bay, Burj Khalifa, Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Zabeel Palace, Coca-Cola Arena, Global Village и Dubai Marina — 15-20 минут. Добраться до Palm Jumeirah, Ain Dubai и Burj Al Arab можно за 25 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
