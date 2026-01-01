Описание

Престижный жилой комплекс в сердце Meydan District 11. Arthouse Private Residences — ограниченная коллекция лотов, в которой сочетаются космополитичный дизайн и философия утонченного городского образа жизни. Проект предлагает премиальную инфраструктуру, продуманные планировки и комфорт пятизвездочного отеля. Ключевые особенности — Апартаменты с отделкой в спокойной палитре, акцентами цвета слоновой кости и теплого ореха, полностью оборудованными кухнями со встроенной техникой и панорамными окнами. Каждая резиденция дополнена балконом с видом на парк, бассейн или зеленый внутренний двор. — Резидентам доступны фитнес-центр, студия йоги, сауна, детская игровая зона, павильон для барбекю, биофильная оранжерея с парком, сок-бар и кафе здорового питания. — Сервис мирового уровня: консьерж, услуги "а-ля карт", парковщик, круглосуточная охрана территории, современная система фильтрации воздуха и очистки питьевой воды. Преимущества расположения Клубный дом расположен в Meydan District 11 — развитом комьюнити с отличной транспортной доступностью к центральным локациям города. Путь до Kent College Dubai составит 5 минут, до ипподрома Meydan и Nad Al Sheba Palace, Business Bay, Burj Khalifa, Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Zabeel Palace, Coca-Cola Arena, Global Village и Dubai Marina — 15-20 минут. Добраться до Palm Jumeirah, Ain Dubai и Burj Al Arab можно за 25 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 20 минут.