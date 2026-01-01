Aqua Flora by Vincitore

Описание

Погрузитесь в атмосферу викторианской элегантности в сердце Dubai Science Park. Этот жилой комплекс воплощает изысканность и комфорт, предлагая жителям уникальную возможность наслаждаться жизнью среди величественной архитектуры и живописных садов. Ключевые особенности – Большое внимание уделяется деталям: величественный главный вход, лобби украшено эксклюзивной люстрой. Фасады здания выполнены с использованием высококачественных материалов. – Предлагаются студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Планировки продуманы до мелочей: все лоты оборудованы современными кухнями и просторными ванными комнатами. – Внутренняя инфраструктура поражает своим разнообразием: infinity-бассейн, широкие променады, spa-центр, фитнес-центр, игровые площадки. – Круглосуточный консьерж-сервис и охрана делают проживание комфортным и безопасным. Также жильцы могут заказать доставку продуктов, уборку или помощь в организации мероприятий. Инфраструктура района Все необходимые для комфортной жизни объекты находятся в непосредственной близости: супермаркеты Carrefour Market, Union Coop Al Barsha South, медицинские центры Genesis Healthcare Centre, Mediclinic Parkview Hospital, студия пилатеса и йоги Mycore studio, рестораны Maisan15 Cafe, Khaana Badosh Restaurant. До школы Brighton College Dubai, Bloom World Academy, Repton School Al Barsha, Safa Community School можно добраться за 5-7 минут. Преимущества расположения Проект находится вблизи основных трасс города Umm Suqeim street, Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что позволяет доехать до главных объектов мегаполиса с максимальным комфортом. Вдохновляющие Butterfly Garden и Miracle Garden находятся в 5 минутах на автомобиле. Дорога до научного центра Dubai Science Park составит 6 минут, Burj Khalifa Jumeirah Beach – 20 минут, Palm Jumeirah – 25 минут. Доехать до International airport Dubai можно за 25 минут, до International airport Al Maktoum – за 26 минут.