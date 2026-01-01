Каталог
Aqua Flora by Vincitore

Orchid Residence, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Vincitore Real Estate Development LLC
Площадь
от 44 м² до 209 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 295 439 $от 4 255 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
4%
После передачи ключей
36%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
44 – 62
295 439 – 324 574
5 187 – 6 699
1 спальня
71 – 83
386 385 – 448 741
5 379 – 5 395
2 спальни
98 – 100
493 669 – 503 199
5 009 – 5 031
Брошюра проекта

Описание

Погрузитесь в атмосферу викторианской элегантности в сердце Dubai Science Park. Этот жилой комплекс воплощает изысканность и комфорт, предлагая жителям уникальную возможность наслаждаться жизнью среди величественной архитектуры и живописных садов. Ключевые особенности – Большое внимание уделяется деталям: величественный главный вход, лобби украшено эксклюзивной люстрой. Фасады здания выполнены с использованием высококачественных материалов. – Предлагаются студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Планировки продуманы до мелочей: все лоты оборудованы современными кухнями и просторными ванными комнатами. – Внутренняя инфраструктура поражает своим разнообразием: infinity-бассейн, широкие променады, spa-центр, фитнес-центр, игровые площадки. – Круглосуточный консьерж-сервис и охрана делают проживание комфортным и безопасным. Также жильцы могут заказать доставку продуктов, уборку или помощь в организации мероприятий. Инфраструктура района Все необходимые для комфортной жизни объекты находятся в непосредственной близости: супермаркеты Carrefour Market, Union Coop Al Barsha South, медицинские центры Genesis Healthcare Centre, Mediclinic Parkview Hospital, студия пилатеса и йоги Mycore studio, рестораны Maisan15 Cafe, Khaana Badosh Restaurant. До школы Brighton College Dubai, Bloom World Academy, Repton School Al Barsha, Safa Community School можно добраться за 5-7 минут. Преимущества расположения Проект находится вблизи основных трасс города Umm Suqeim street, Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что позволяет доехать до главных объектов мегаполиса с максимальным комфортом. Вдохновляющие Butterfly Garden и Miracle Garden находятся в 5 минутах на автомобиле. Дорога до научного центра Dubai Science Park составит 6 минут, Burj Khalifa Jumeirah Beach – 20 минут, Palm Jumeirah – 25 минут. Доехать до International airport Dubai можно за 25 минут, до International airport Al Maktoum – за 26 минут.

Локация

На карте
Orchid Residence, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль Барша

Дубай
Al Barsha — жилой район в западной части Дубая. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин350 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
