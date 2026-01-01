Aqua Dimore by Vincitore

Описание

Жилой комплекс в оживленном районе Dubai Science Park переосмысливает суть современной жизни. Погрузитесь в уникальное путешествие по эмпирической жизни и ощутите гармонию с природой. В проекте представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями и виллы с 2-3 спальнями. Некоторые лоты — с просторным балконом, частным бассейном и садом — идеальное возможность насладиться отдыхом и панорамным видом на окружающее пространство. Sky виллы открывают потрясающий вид на город — истинное свидетельство того, что вы принимаете все удовольствия жизни. На территории комплекса находятся первый в Дубае бассейн, соединяющий открытые и закрытые пространства, лаунж-зоны, джакузи, тропический бассейн, водопад, ландшафтные сады, площадки для медитаций, палуба с телескопом, бары и рестораны, коворкинг, зоны для нетворкинга. В пределах 10 минут на автомобиле расположены медицинские центры Neuro Spinal Hospital и Genesis Healthcare Centre, школы Zayed Educational Complex, Safa Community School и Highgate International School, супермаркеты VIVA и Arjan, аптека Life Pharmacy, рестораны My Govindas Restaurant, McGettigan's Dubai Science Park и Kitchen 25. Развитая транспортная сеть Стратегическое расположение вдоль улицы Umm Suqeim Road позволяет быстро доехать до любой точки города. В непосредственной близости находятся автотрассы Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Al Khail Road, которые соединяют жилой комплекс с известными деловыми районами. До Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 25 минут. Качественная отделка Дизайн-проект вдохновлен викторианской эпохой. Грамотно спроектированная кухня сочетает функциональность со стилем и индивидуальными штрихами. Это настоящий рай для восстановления вашего физического и внутреннего благополучия. Надежный застройщик Vincitore Real Estate Development LLC – девелопер, который с 2013 года строит роскошные жилые комплексы в итальянском, римском, европейском стиле на территории ОАЭ. Компания удостоена следующих наград: International Finance Awards 2017, Luxury Lifestyle Awards 2017-2022, Meed Awards 2018, International Business Excellence Awards 2018, Gulf Real Estate Awards 2018.