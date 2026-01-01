Каталог
Aqua Dimore by Vincitore

Bella Rose, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Vincitore Real Estate Development LLC
Площадь
от 41 м² до 174 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 271 749 $от 4 166 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
10%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
41 – 52
271 749 – 322 941
6 174 – 6 547
1 спальня
70 – 83
374 677 – 419 333
5 040 – 5 294
2 спальни
117 – 155
588 155 – 647 787
4 166 – 4 986
3 спальни
174
767 597 – 788 836
4 395 – 4 517

Описание

Жилой комплекс в оживленном районе Dubai Science Park переосмысливает суть современной жизни. Погрузитесь в уникальное путешествие по эмпирической жизни и ощутите гармонию с природой. В проекте представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями и виллы с 2-3 спальнями. Некоторые лоты — с просторным балконом, частным бассейном и садом — идеальное возможность насладиться отдыхом и панорамным видом на окружающее пространство. Sky виллы открывают потрясающий вид на город — истинное свидетельство того, что вы принимаете все удовольствия жизни. На территории комплекса находятся первый в Дубае бассейн, соединяющий открытые и закрытые пространства, лаунж-зоны, джакузи, тропический бассейн, водопад, ландшафтные сады, площадки для медитаций, палуба с телескопом, бары и рестораны, коворкинг, зоны для нетворкинга. В пределах 10 минут на автомобиле расположены медицинские центры Neuro Spinal Hospital и Genesis Healthcare Centre, школы Zayed Educational Complex, Safa Community School и Highgate International School, супермаркеты VIVA и Arjan, аптека Life Pharmacy, рестораны My Govindas Restaurant, McGettigan's Dubai Science Park и Kitchen 25. Развитая транспортная сеть Стратегическое расположение вдоль улицы Umm Suqeim Road позволяет быстро доехать до любой точки города. В непосредственной близости находятся автотрассы Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Al Khail Road, которые соединяют жилой комплекс с известными деловыми районами. До Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 25 минут. Качественная отделка Дизайн-проект вдохновлен викторианской эпохой. Грамотно спроектированная кухня сочетает функциональность со стилем и индивидуальными штрихами. Это настоящий рай для восстановления вашего физического и внутреннего благополучия. Надежный застройщик Vincitore Real Estate Development LLC – девелопер, который с 2013 года строит роскошные жилые комплексы в итальянском, римском, европейском стиле на территории ОАЭ. Компания удостоена следующих наград: International Finance Awards 2017, Luxury Lifestyle Awards 2017-2022, Meed Awards 2018, International Business Excellence Awards 2018, Gulf Real Estate Awards 2018.

Локация

На карте
Район Аль Барша

Дубай
Al Barsha — жилой район в западной части Дубая. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр700 м

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Территория
  • Сад
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
