Antalya by Karma

Elite 3 Sports Residence, Stadium Park Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Karma Developers
Площадь
от 38 м² до 147 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 217 697 $от 3 992 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
60 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
38 – 39
217 697 – 226 650
5 656 – 5 776
1 спальня
72 – 77
321 567 – 344 546
4 447 – 4 472
2 спальни
109 – 120
440 130 – 482 433
3 992 – 4 012
3 спальни
146 – 147
681 012 – 685 130
4 637 – 4 652
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурный этюд в динамичном районе Dubai Sports City. Жилой комплекс Antalya представляет новое видение премиального образа жизни. Он идеально подходит для резидентов, которые ценят гармонию активности и комфорта. Ключевые особенности — Стильные апартаменты представлены с современной отделкой в золотистых, бисквитных и персиковых оттенках. — Wellness-инфраструктура включает infinity-бассейн, джакузи, пространство для йоги, дзен-сад для медитации, тренажерный зал, сауну. — Удобства для семейного досуга: детская игровая площадка, парк для собак, поле для мини-гольфа, барбекю-зона и открытый кинотеатр под звездным небом. — Эксклюзивные сервисы предусматривают банкетный зал с безалкогольным баром, бильярдную комнату, крытую парковку, услуги няни и клининга по вызову. Преимущества расположения Проект расположен в центре Dubai Sports City с прямым доступом к Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Путь до Miracle Garden продлится 7 минут, до Global Village можно добраться за 14 минут, до Burj Al Arab и Dubai Marina — за 18 минут. Дорога до знаковых локаций Burj Khalifa, Palm Jumeirah и Dubai Mall займет 19 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 22 минутах от резиденции.

Локация

На карте
Elite 3 Sports Residence, Stadium Park Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт260 м
Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
