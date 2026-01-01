Antalya by Karma

Описание

Архитектурный этюд в динамичном районе Dubai Sports City. Жилой комплекс Antalya представляет новое видение премиального образа жизни. Он идеально подходит для резидентов, которые ценят гармонию активности и комфорта. Ключевые особенности — Стильные апартаменты представлены с современной отделкой в золотистых, бисквитных и персиковых оттенках. — Wellness-инфраструктура включает infinity-бассейн, джакузи, пространство для йоги, дзен-сад для медитации, тренажерный зал, сауну. — Удобства для семейного досуга: детская игровая площадка, парк для собак, поле для мини-гольфа, барбекю-зона и открытый кинотеатр под звездным небом. — Эксклюзивные сервисы предусматривают банкетный зал с безалкогольным баром, бильярдную комнату, крытую парковку, услуги няни и клининга по вызову. Преимущества расположения Проект расположен в центре Dubai Sports City с прямым доступом к Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Путь до Miracle Garden продлится 7 минут, до Global Village можно добраться за 14 минут, до Burj Al Arab и Dubai Marina — за 18 минут. Дорога до знаковых локаций Burj Khalifa, Palm Jumeirah и Dubai Mall займет 19 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 22 минутах от резиденции.