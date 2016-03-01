Каталог
ГлавнаяКаталог проектовAnantara Residences (Secondary Sale)

Anantara Residences (Secondary Sale)

Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Seven Tides International
Площадь
от 145 м² до 266 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 898 570 $от 6 192 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
55%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2016
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Спутниковое ТВЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваСуществующий

Вторичная продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
145
898 570
6 192
2 спальни
164
1 143 635 – 1 309 734
6 959 – 7 960
3 спальни
266
2 278 284
8 551

Описание

ВНИМАНИЕ! ОБЪЕКТ ДОСТУПЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОДАЖИ Эксклюзивный проект на территории отельного комплекса Anantara Dubai The Palm Resort & SPA. Откройте для себя курортный образ жизни с сервисом 5-звездочного отеля. Наслаждайтесь пешими прогулками, загорайте на пляже или купайтесь в спокойных водах Персидского залива, — все это теперь в пешей доступности от дома. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Резиденции спроектированы с учетом элегантности и комфорта. Планировками предусмотрены: гостиная и кухня открытой планировки, прихожая, гардеробные, ванные комнаты, просторная терраса и балкон. Установлена система «Умный дом». Одной из выдающихся особенностей является захватывающий вид: из окон и с балкона открывается панорама на знаменитый остров Palm Jumeirah, лазурное море и пышную зелень. Жителям комплекса доступны: рестораны, лаунж-бар с террасой, спортивный зал, бассейны, теннисные корты, водные виды спорта, детская площадка, клуб для подростков, SPA-центр, салоны красоты для мужчин и женщин. Резиденты также смогут пользоваться сервисом 5-звездочного отеля, включая: обслуживание и уборка номеров, услуги няни, консьержа и водителя. Особенность комплекса — услуги по управлению Доступна услуга полного управления недвижимостью, позволяющая обеспечить возврат инвестиций путем сдачи апартаментов в аренду в периоды, когда они не используются владельцами. Круглосуточная сервис-служба берет на себя все вопросы по аренде, гарантируя безопасность и комфорт. Качественная отделка На выбор представлены полностью готовые резиденции с отделкой в 3 вариантах: Standard (фирменная отделка от застройщика), Upgraded (капитальный ремонт) и Refurbished (косметический ремонт). Качественная мебель, телевизоры в гостиной и спальне, увеличенная площадь террасы, необходимая бытовая техника — выбирайте лот, который подойдет именно вам. Надежный застройщик Seven Tides — компания, которая с 2004 года активно развивается в сфере жилой, коммерческой и курортной недвижимости. Первый застройщик в ОАЭ, который начал возводить жилые комплексы в сотрудничестве с премиальными брендами NH Hotels и Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts.

Локация

На карте
Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Пальма Джумейра

Дубай
Palm Jumeirah — крупнейший искусственный остров, созданный в форме пальмы с ветвями. Он известен всем туристам, приезжающим в ОАЭ. Palm Jumeirah вошел в топ-районов, в котором инвесторы с высоким уровнем дохода предпочитают покупать недвижимость.
Подробнее

Транспортная доступность

Море50 м
Магазин4 км
Медицинский центр14 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Ресторан / Кафе
