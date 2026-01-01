Каталог
Amazonia by Palladium

Dilan Tower, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
  1. Экстерьер
Застройщик
Palladium Prime Real Estate Development LLC
Площадь
от 35 м² до 175 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 296 800 $от 5 363 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35
296 800 – 326 753
8 480 – 9 336
1 спальня
56 – 66
340 368 – 370 320
5 611 – 6 078
2 спальни
72 – 132
416 610 – 707 964
5 363 – 5 786
3 спальни
174 – 175
980 258 – 1 116 405
5 634 – 6 379
Брошюра проекта

Описание

Престижный жилой комплекс в районе Al Jaddaf. Деревянные панели и фасадное озеленение клубного дома Amazonia создают визуально привлекательный и уютный экстерьер. Современный дизайн интерьеров и тщательно продуманные открытые планировки предлагают экологичные жилые пространства, которые станут идеальным местом для приема гостей и проведения времени с семьей. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в светлых бежевых тонах, панорамные окна, балконы, встроенная техника и системы хранения. - Резидентам доступны: тренажерный зал, бассейн, кинотеатр, детская игровая площадка, лаунж-зона, дзен-сад на крыше, коворкинг, многофункциональный зал для работы и отдыха. - Уникальные особенности комплекса: водопад на лицевой стороне здания и огромный террариум в главном лобби. Преимущества расположения Проект расположен между двух крупных шоссе – Sheikh Rashid Road и Al Khail Road. Дорога до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary займет 9 минут, до архитектурной достопримечательности Dubai Frame – 11 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 17 минут, до пляжа Palm Jumeirah – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 13 минутах пути.

Локация

На карте
Dilan Tower, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Магазин100 м
Медицинский центр350 м
Метро600 м
Аэропорт5 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
