Amazonia by Palladium

Описание

Престижный жилой комплекс в районе Al Jaddaf. Деревянные панели и фасадное озеленение клубного дома Amazonia создают визуально привлекательный и уютный экстерьер. Современный дизайн интерьеров и тщательно продуманные открытые планировки предлагают экологичные жилые пространства, которые станут идеальным местом для приема гостей и проведения времени с семьей. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в светлых бежевых тонах, панорамные окна, балконы, встроенная техника и системы хранения. - Резидентам доступны: тренажерный зал, бассейн, кинотеатр, детская игровая площадка, лаунж-зона, дзен-сад на крыше, коворкинг, многофункциональный зал для работы и отдыха. - Уникальные особенности комплекса: водопад на лицевой стороне здания и огромный террариум в главном лобби. Преимущества расположения Проект расположен между двух крупных шоссе – Sheikh Rashid Road и Al Khail Road. Дорога до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary займет 9 минут, до архитектурной достопримечательности Dubai Frame – 11 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 17 минут, до пляжа Palm Jumeirah – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 13 минутах пути.