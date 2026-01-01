Описание

Современный коммерческий проект AHS Tower расположен на Sheikh Zayed Road у входа в DIFC. Объект позиционируется как бизнес-комплекс, сочетающий высокий уровень качества, архитектурную выразительность и полноценную инфраструктуру для международных компаний. Ключевые особенности: – Высота здания и его стратегическое расположение обеспечивают панорамные виды на деловой центр города, Downtown, Sheikh Zayed Road, Museum of the Future и акваторию. – Для компаний предусмотрена полноценная внутренняя инфраструктура: закрытый клуб, представительские лаунж-зоны, переговорные и конференц-пространства, частный фитнес-клуб на 62 этаже, оздоровительный центр со СПА и бассейном на 63 этаже, а также панорамные общественные пространства на верхних уровнях. – Башня оснащена 17 высокоскоростными лифтами, включая сервисные, и располагает более чем 500 парковочными местами. Преимущества расположения Близость к Sheikh Zayed Road обеспечивает прямой и удобный доступ к основным финансовым и коммерческим районам Дубая. До DIFC и Business Bay можно добраться за 5-10 минут, до Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall – за 15-20 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport (DXB) находится в 20 минутах езды.