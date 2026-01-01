Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAHS Tower

AHS Tower

Al Yaqoub Tower, Trade Center Second, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
AHS Properties
Площадь
от 643 м² до 649 м²
Количество спален
Стартовая цена
от 7 612 334 $от 11 722 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
20%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность69
ВодоснабжениеЕсть
Спутниковое ТВЕсть
БалконЕсть
Типы лотовЭтаж
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Лифт в паркингЕсть
Кол-во машиномест500

Описание

Современный коммерческий проект AHS Tower расположен на Sheikh Zayed Road у входа в DIFC. Объект позиционируется как бизнес-комплекс, сочетающий высокий уровень качества, архитектурную выразительность и полноценную инфраструктуру для международных компаний. Ключевые особенности: – Высота здания и его стратегическое расположение обеспечивают панорамные виды на деловой центр города, Downtown, Sheikh Zayed Road, Museum of the Future и акваторию. – Для компаний предусмотрена полноценная внутренняя инфраструктура: закрытый клуб, представительские лаунж-зоны, переговорные и конференц-пространства, частный фитнес-клуб на 62 этаже, оздоровительный центр со СПА и бассейном на 63 этаже, а также панорамные общественные пространства на верхних уровнях. – Башня оснащена 17 высокоскоростными лифтами, включая сервисные, и располагает более чем 500 парковочными местами. Преимущества расположения Близость к Sheikh Zayed Road обеспечивает прямой и удобный доступ к основным финансовым и коммерческим районам Дубая. До DIFC и Business Bay можно добраться за 5-10 минут, до Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall – за 15-20 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport (DXB) находится в 20 минутах езды.

Локация

На карте
Al Yaqoub Tower, Trade Center Second, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа3 км
Магазин200 м
Медицинский центр3 км
Метро100 м
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Массажный центр
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Терраса
Каталог