ОАЭ
+971 (4) 412-5007
Каталог проектов330 Riverside Crescent

330 Riverside Crescent

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra
Интерьер
  1. Интерьер
Интерьер
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 78 м² до 78 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 495 176 $от 6 302 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
80%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Старт продаж2 кв. 2023
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность57
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
78
495 176
6 302

Описание

Жилой небоскреб в современном комьюнити Sobha Hartland II, вблизи главных достопримечательностей Дубая. Откройте для себя образ жизни на берегу моря, полный красоты и спокойствия. В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-2 спальнями. Все лоты располагают просторным балконом, встроенными шкафами и кладовой комнатой. Некоторые апартаменты сдаются с собственными рабочими кабинетами. Из окон открываются панорамные виды на живописный район, центральную лагуну и Meydan Racecourse. Жителям доступен роскошный образ жизни: площадки для йоги, тренажерный зал, библиотека, джакузи, комната искусств, несколько садов, художественный театр, смотровая площадка, многофункциональный зал, infinity-бассейн, терраса с зонами отдыха, игровая комната и детский бассейн. За 5-10 минут можно доехать до кафе Pedal - Cycling & Coffee, школы Hartland International School Dubai и North London Collegiate School, супермаркет Spinneys HQ-Meydan, поле для гольфа Meydan Academy and Driving Range и The Track, Meydan Golf. Вблизи достопримечательностей Благодаря удачному расположению из комплекса открыт доступ к главным достопримечательностям Дубая. За 15-20 минут можно доехать до Burj Khalifa, делового центра Business Bay и прибрежного района Dubai Marina. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки Polo Residence Park, Nad Al Sheba Park и Al Quoz Pond Park. За 3 минуты можно доехать до заповедника Ras Al Khor – уникального природного объекта, на территории которого обитают розовые фламинго. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа4 км
Магазин4 км
Медицинский центр7 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Видеообзоры

Каталог