330 Riverside Crescent

Описание

Жилой небоскреб в современном комьюнити Sobha Hartland II, вблизи главных достопримечательностей Дубая. Откройте для себя образ жизни на берегу моря, полный красоты и спокойствия. В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-2 спальнями. Все лоты располагают просторным балконом, встроенными шкафами и кладовой комнатой. Некоторые апартаменты сдаются с собственными рабочими кабинетами. Из окон открываются панорамные виды на живописный район, центральную лагуну и Meydan Racecourse. Жителям доступен роскошный образ жизни: площадки для йоги, тренажерный зал, библиотека, джакузи, комната искусств, несколько садов, художественный театр, смотровая площадка, многофункциональный зал, infinity-бассейн, терраса с зонами отдыха, игровая комната и детский бассейн. За 5-10 минут можно доехать до кафе Pedal - Cycling & Coffee, школы Hartland International School Dubai и North London Collegiate School, супермаркет Spinneys HQ-Meydan, поле для гольфа Meydan Academy and Driving Range и The Track, Meydan Golf. Вблизи достопримечательностей Благодаря удачному расположению из комплекса открыт доступ к главным достопримечательностям Дубая. За 15-20 минут можно доехать до Burj Khalifa, делового центра Business Bay и прибрежного района Dubai Marina. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки Polo Residence Park, Nad Al Sheba Park и Al Quoz Pond Park. За 3 минуты можно доехать до заповедника Ras Al Khor – уникального природного объекта, на территории которого обитают розовые фламинго. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».