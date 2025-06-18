с 18.06.2025 12:00 до 18.06.2025 13:00
ОнлайнЗавершено
Как зарабатывать на недвижимости Таиланда?
📌 Мы разберём:
🌴 Как выйти на рынок Пхукета, Бангкока и Самуи — даже если вы работаете из другого города;
💰 Сколько реально можно зарабатывать и как получать стабильные комиссии от продаж вилл, квартир и апартаментов у моря;
🔗 Как пользоваться платформой HouseBook, чтобы быстро находить актуальные объекты и работать напрямую с застройщиками без посредников;
🧰 Как с нуля собрать презентацию для клиента и настроить автоворонку под свой бренд.
🎯 Это не просто эфир — это возможность перезапустить свой доход и выйти на международный рынок без сложностей.
Увидимся?