Пошаговый план по выходу на международный рынок.

Спикеры - Татьяна Ушкова, Виолетта Гришина

На эфире разберем:

Тренды в инвестициях 2025;

Почему крупный капитал всегда в недвижимости?;

ТОП неочевидных рынков недвижимости;

Минимизация рисков: как избежать ошибок.





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