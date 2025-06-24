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ГлавнаяКалендарь событийПошаговый план по выходу на международный рынок.
с 24.06.2025 11:00 до 24.06.2025 12:00
Онлайн

Пошаговый план по выходу на международный рынок.

Пошаговый план по выходу на международный рынок.

Спикеры - Татьяна Ушкова, Виолетта Гришина

На эфире разберем: 

  • Тренды в инвестициях 2025;
  • Почему крупный капитал всегда в недвижимости?;
  • ТОП неочевидных рынков недвижимости;
  • Минимизация рисков: как избежать ошибок.


На вводном курсе всех зрителей ждут домашние задания, полезные гайды и подарки, и самое главное — зрители получат сертификат о прохождении вводного курса в профессию «Международный цифровой брокер»

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