с 24.06.2025 11:00 до 24.06.2025 12:00
Онлайн
Пошаговый план по выходу на международный рынок.
Спикеры - Татьяна Ушкова, Виолетта Гришина
На эфире разберем:
- Тренды в инвестициях 2025;
- Почему крупный капитал всегда в недвижимости?;
- ТОП неочевидных рынков недвижимости;
- Минимизация рисков: как избежать ошибок.
На вводном курсе всех зрителей ждут домашние задания, полезные гайды и подарки, и самое главное — зрители получат сертификат о прохождении вводного курса в профессию «Международный цифровой брокер»