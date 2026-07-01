Всё, что вы хотели знать о недвижимости и паспорте Панамы, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о недвижимости и Панаме, но боялись спросить

Панама остаётся одним из наиболее привлекательных направлений для международных инвесторов благодаря стабильной экономике, использованию доллара США, развитой банковской системе и программам получения статуса через инвестиции. Для инвесторов доступны механизмы легализации, оформления ВНЖ и инвестиционных виз, а также путь к гражданству при соблюдении требований законодательства.

На вебинаре мы подробно разберём рынок недвижимости Панамы и расскажем, какие возможности страна предлагает инвесторам, покупателям недвижимости и тем, кто рассматривает переезд.

Что будем обсуждать

Рынок недвижимости Панамы в 2026 году

Возможности инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость

Легализацию и переезд в Панаму

Программы получения ВНЖ

Investor Visa (Qualified Investor Visa) и её особенности

Возможности получения постоянного статуса через инвестиции

Потенциал получения гражданства в будущем при соблюдении установленных требований

Практические вопросы покупки недвижимости иностранцами

Ответы на вопросы участников в прямом эфире

Для кого вебинар

Инвесторы

Покупатели зарубежной недвижимости

Брокеры

Партнёры Housebook

Все, кто рассматривает Панаму для инвестиций, переезда или получения вида на жительство

Почему стоит участвовать

На вебинаре вы получите целостное представление о рынке недвижимости Панамы, узнаете, какие варианты легализации доступны иностранцам, как работают программы ВНЖ и Investor Visa, а также сможете разобраться, какие инвестиционные стратегии наиболее актуальны сегодня. Панама предлагает программы получения постоянного резидентства через инвестиции, включая недвижимость, с возможностью дальнейшей натурализации при соблюдении требований законодательства.







