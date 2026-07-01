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ГлавнаяБлогКалендарь событийВсё, что вы хотели знать о недвижимости и паспорте Панамы, но боялись спросить
от 17.07.2026 11:00 до 17.07.2026 12:00
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Всё, что вы хотели знать о недвижимости и паспорте Панамы, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о недвижимости и паспорте Панамы, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о недвижимости и Панаме, но боялись спросить

Панама остаётся одним из наиболее привлекательных направлений для международных инвесторов благодаря стабильной экономике, использованию доллара США, развитой банковской системе и программам получения статуса через инвестиции. Для инвесторов доступны механизмы легализации, оформления ВНЖ и инвестиционных виз, а также путь к гражданству при соблюдении требований законодательства.

На вебинаре мы подробно разберём рынок недвижимости Панамы и расскажем, какие возможности страна предлагает инвесторам, покупателям недвижимости и тем, кто рассматривает переезд.

Что будем обсуждать

  • Рынок недвижимости Панамы в 2026 году
  • Возможности инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость
  • Легализацию и переезд в Панаму
  • Программы получения ВНЖ
  • Investor Visa (Qualified Investor Visa) и её особенности
  • Возможности получения постоянного статуса через инвестиции
  • Потенциал получения гражданства в будущем при соблюдении установленных требований
  • Практические вопросы покупки недвижимости иностранцами
  • Ответы на вопросы участников в прямом эфире

Для кого вебинар

  • Инвесторы
  • Покупатели зарубежной недвижимости
  • Брокеры
  • Партнёры Housebook
  • Все, кто рассматривает Панаму для инвестиций, переезда или получения вида на жительство

Почему стоит участвовать

На вебинаре вы получите целостное представление о рынке недвижимости Панамы, узнаете, какие варианты легализации доступны иностранцам, как работают программы ВНЖ и Investor Visa, а также сможете разобраться, какие инвестиционные стратегии наиболее актуальны сегодня. Панама предлагает программы получения постоянного резидентства через инвестиции, включая недвижимость, с возможностью дальнейшей натурализации при соблюдении требований законодательства.



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