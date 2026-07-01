Всё, что вы хотели знать о недвижимости и паспорте Панамы, но боялись спросить
Всё, что вы хотели знать о недвижимости и Панаме, но боялись спросить
Панама остаётся одним из наиболее привлекательных направлений для международных инвесторов благодаря стабильной экономике, использованию доллара США, развитой банковской системе и программам получения статуса через инвестиции. Для инвесторов доступны механизмы легализации, оформления ВНЖ и инвестиционных виз, а также путь к гражданству при соблюдении требований законодательства.
На вебинаре мы подробно разберём рынок недвижимости Панамы и расскажем, какие возможности страна предлагает инвесторам, покупателям недвижимости и тем, кто рассматривает переезд.
Что будем обсуждать
- Рынок недвижимости Панамы в 2026 году
- Возможности инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость
- Легализацию и переезд в Панаму
- Программы получения ВНЖ
- Investor Visa (Qualified Investor Visa) и её особенности
- Возможности получения постоянного статуса через инвестиции
- Потенциал получения гражданства в будущем при соблюдении установленных требований
- Практические вопросы покупки недвижимости иностранцами
- Ответы на вопросы участников в прямом эфире
Для кого вебинар
- Инвесторы
- Покупатели зарубежной недвижимости
- Брокеры
- Партнёры Housebook
- Все, кто рассматривает Панаму для инвестиций, переезда или получения вида на жительство
Почему стоит участвовать
На вебинаре вы получите целостное представление о рынке недвижимости Панамы, узнаете, какие варианты легализации доступны иностранцам, как работают программы ВНЖ и Investor Visa, а также сможете разобраться, какие инвестиционные стратегии наиболее актуальны сегодня. Панама предлагает программы получения постоянного резидентства через инвестиции, включая недвижимость, с возможностью дальнейшей натурализации при соблюдении требований законодательства.