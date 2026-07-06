Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогКалендарь событийНедвижимость Грузии: рынок, инвестиции и возможности для покупателей
от 06.07.2026 10:00 до 06.07.2026 11:00
ОнлайнРусский

Недвижимость Грузии: рынок, инвестиции и возможности для покупателей

Недвижимость Грузии: рынок, инвестиции и возможности для покупателей Завершено

Недвижимость Грузии

Приглашаем на вебинар, посвящённый рынку недвижимости Грузии, актуальным проектам и возможностям для покупателей, инвесторов и агентов.

На вебинаре разберём, чем сегодня интересен рынок Грузии, какие объекты востребованы у клиентов и какие возможности открываются для инвестиций и работы с недвижимостью.

Что будем обсуждать

  • Актуальную ситуацию на рынке недвижимости Грузии
  • Востребованные регионы и проекты
  • Инвестиционный потенциал грузинской недвижимости
  • Условия покупки для иностранных покупателей
  • Возможности для агентов и партнёров
  • Перспективы роста рынка
  • Ответы на вопросы участников в прямом эфире

Для кого вебинар

  • Инвесторы
  • Покупатели недвижимости
  • Агенты и брокеры
  • Партнёры Housebook
  • Все, кто интересуется международной недвижимостью

Почему стоит участвовать

Вебинар поможет получить актуальное понимание рынка недвижимости Грузии, оценить инвестиционные возможности и разобраться, какие проекты и регионы могут быть интересны клиентам в 2026 году.



Каталог