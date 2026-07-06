Недвижимость Грузии: рынок, инвестиции и возможности для покупателей

Недвижимость Грузии

Приглашаем на вебинар, посвящённый рынку недвижимости Грузии, актуальным проектам и возможностям для покупателей, инвесторов и агентов.

На вебинаре разберём, чем сегодня интересен рынок Грузии, какие объекты востребованы у клиентов и какие возможности открываются для инвестиций и работы с недвижимостью.

Что будем обсуждать

Актуальную ситуацию на рынке недвижимости Грузии

Востребованные регионы и проекты

Инвестиционный потенциал грузинской недвижимости

Условия покупки для иностранных покупателей

Возможности для агентов и партнёров

Перспективы роста рынка

Ответы на вопросы участников в прямом эфире

Для кого вебинар

Инвесторы

Покупатели недвижимости

Агенты и брокеры

Партнёры Housebook

Все, кто интересуется международной недвижимостью

Почему стоит участвовать

Вебинар поможет получить актуальное понимание рынка недвижимости Грузии, оценить инвестиционные возможности и разобраться, какие проекты и регионы могут быть интересны клиентам в 2026 году.







