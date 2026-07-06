от 06.07.2026 10:00 до 06.07.2026 11:00
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Недвижимость Грузии: рынок, инвестиции и возможности для покупателей
Завершено
Недвижимость Грузии
Приглашаем на вебинар, посвящённый рынку недвижимости Грузии, актуальным проектам и возможностям для покупателей, инвесторов и агентов.
На вебинаре разберём, чем сегодня интересен рынок Грузии, какие объекты востребованы у клиентов и какие возможности открываются для инвестиций и работы с недвижимостью.
Что будем обсуждать
- Актуальную ситуацию на рынке недвижимости Грузии
- Востребованные регионы и проекты
- Инвестиционный потенциал грузинской недвижимости
- Условия покупки для иностранных покупателей
- Возможности для агентов и партнёров
- Перспективы роста рынка
- Ответы на вопросы участников в прямом эфире
Для кого вебинар
- Инвесторы
- Покупатели недвижимости
- Агенты и брокеры
- Партнёры Housebook
- Все, кто интересуется международной недвижимостью
Почему стоит участвовать
Вебинар поможет получить актуальное понимание рынка недвижимости Грузии, оценить инвестиционные возможности и разобраться, какие проекты и регионы могут быть интересны клиентам в 2026 году.