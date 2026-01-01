от 01.07.2026 12:00 до 01.07.2026 13:00
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Возможности Северного Кипра: недвижимость, инвестиции и жизнь на острове
Возможности Северного Кипра
Приглашаем вас на вебинар, посвящённый возможностям Северного Кипра для инвесторов, покупателей недвижимости и тех, кто рассматривает остров для жизни или сохранения капитала.
На вебинаре вы узнаете, почему Северный Кипр остаётся одним из самых перспективных направлений международной недвижимости, какие возможности открывает рынок сегодня и на что стоит обратить внимание при выборе объекта.
Спикер - Александра Кондратьева
Что будем обсуждать
- Современный рынок недвижимости Северного Кипра
- Инвестиционный потенциал региона
- Перспективные районы и новые проекты
- Возможности для иностранных покупателей
- Особенности покупки и владения недвижимостью
- Инфраструктуру, качество жизни и преимущества острова
- Ответы на вопросы участников в прямом эфире
Для кого вебинар
- Инвесторы
- Покупатели недвижимости
- Брокеры
- Партнёры Housebook
- Все, кто рассматривает Северный Кипр для инвестиций, переезда или получения дохода от недвижимости
Почему стоит участвовать
Вебинар поможет разобраться в возможностях рынка Северного Кипра, оценить инвестиционный потенциал региона и получить практическую информацию для принятия взвешенных решений при покупке недвижимости.