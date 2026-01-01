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ГлавнаяБлогКалендарь событийВозможности Северного Кипра: недвижимость, инвестиции и жизнь на острове
от 01.07.2026 12:00 до 01.07.2026 13:00
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Возможности Северного Кипра: недвижимость, инвестиции и жизнь на острове

Возможности Северного Кипра: недвижимость, инвестиции и жизнь на острове

Возможности Северного Кипра

Приглашаем вас на вебинар, посвящённый возможностям Северного Кипра для инвесторов, покупателей недвижимости и тех, кто рассматривает остров для жизни или сохранения капитала.

На вебинаре вы узнаете, почему Северный Кипр остаётся одним из самых перспективных направлений международной недвижимости, какие возможности открывает рынок сегодня и на что стоит обратить внимание при выборе объекта.

Спикер - Александра Кондратьева

Что будем обсуждать

  • Современный рынок недвижимости Северного Кипра
  • Инвестиционный потенциал региона
  • Перспективные районы и новые проекты
  • Возможности для иностранных покупателей
  • Особенности покупки и владения недвижимостью
  • Инфраструктуру, качество жизни и преимущества острова
  • Ответы на вопросы участников в прямом эфире

Для кого вебинар

  • Инвесторы
  • Покупатели недвижимости
  • Брокеры
  • Партнёры Housebook
  • Все, кто рассматривает Северный Кипр для инвестиций, переезда или получения дохода от недвижимости

Почему стоит участвовать

Вебинар поможет разобраться в возможностях рынка Северного Кипра, оценить инвестиционный потенциал региона и получить практическую информацию для принятия взвешенных решений при покупке недвижимости.


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