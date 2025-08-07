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ГлавнаяКалендарь событийСеверный Кипр: потенциал страны и привлекательность капиталовложений для инвестора
с 07.08.2025 12:00 до 07.07.2025 13:00
Онлайн

Северный Кипр: потенциал страны и привлекательность капиталовложений для инвестора

Северный Кипр: потенциал страны и привлекательность капиталовложений для инвестора

Вы мечтаете о выгодных инвестициях и стабильном доходе? Северный Кипр — это ваш шанс! На нашем вебинаре вы узнаете, как начать свой путь в мир инвестиций всего с €30 000 и получить доходность до 18% годовых!


Спикер: Алла Гурбуз


Расскажет о том:

– Какие факторы поддерживают рост цен?

– Что влияет на  налогообложение и структуру спроса ?

– Почему Северный Кипр становится всё более заметной точкой?


Не упустите возможность узнать секреты успешных инвестиций на Северном Кипре! Записывайтесь на вебинар и сделайте первый шаг к финансовой свободе!


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