с 07.08.2025 12:00 до 07.07.2025 13:00
Онлайн
Северный Кипр: потенциал страны и привлекательность капиталовложений для инвестора
Вы мечтаете о выгодных инвестициях и стабильном доходе? Северный Кипр — это ваш шанс! На нашем вебинаре вы узнаете, как начать свой путь в мир инвестиций всего с €30 000 и получить доходность до 18% годовых!
Спикер: Алла Гурбуз
Расскажет о том:
– Какие факторы поддерживают рост цен?
– Что влияет на налогообложение и структуру спроса ?
– Почему Северный Кипр становится всё более заметной точкой?
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