Северный Кипр: потенциал страны и привлекательность капиталовложений для инвестора

Вы мечтаете о выгодных инвестициях и стабильном доходе? Северный Кипр — это ваш шанс! На нашем вебинаре вы узнаете, как начать свой путь в мир инвестиций всего с €30 000 и получить доходность до 18% годовых!





Спикер: Алла Гурбуз





Расскажет о том:

– Какие факторы поддерживают рост цен?

– Что влияет на налогообложение и структуру спроса ?

– Почему Северный Кипр становится всё более заметной точкой?





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