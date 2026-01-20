Брокер-тур, который расширяет границы | Housebook Camp Азербайджан 2026

Housebook Camp Azerbaijan 2026 — это профессиональный брокер-тур для агентов по недвижимости и экспертов международного рынка недвижимости.





В течение трех дней участники смогут:

Посетить один из лучших девелоперских проектов в Азербайджане

Познакомиться с международными практиками продаж недвижимости

Обсудить стратегии развития рынка и ключевые тренды

Открыть для себя новые партнерства через активный нетворкинг





Мероприятие объединяет брокеров, инвесторов и представителей девелоперских компаний, создавая пространство для обмена опытом и развития бизнеса.