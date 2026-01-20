от 24.04.2026 00:00 до 26.04.2026 00:00
Офлайн
Baku, Azerbaijan
Брокер-тур, который расширяет границы | Housebook Camp Азербайджан 2026
Housebook Camp Azerbaijan 2026 — это профессиональный брокер-тур для агентов по недвижимости и экспертов международного рынка недвижимости.
В течение трех дней участники смогут:
- Посетить один из лучших девелоперских проектов в Азербайджане
- Познакомиться с международными практиками продаж недвижимости
- Обсудить стратегии развития рынка и ключевые тренды
- Открыть для себя новые партнерства через активный нетворкинг
Мероприятие объединяет брокеров, инвесторов и представителей девелоперских компаний, создавая пространство для обмена опытом и развития бизнеса.
Item 1 of 8