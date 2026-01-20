Каталог
от 24.04.2026 00:00 до 26.04.2026 00:00
Офлайн

Брокер-тур, который расширяет границы | Housebook Camp Азербайджан 2026

Baku, Azerbaijan
Housebook Camp Azerbaijan 2026 — это профессиональный брокер-тур для агентов по недвижимости и экспертов международного рынка недвижимости.


В течение трех дней участники смогут:

  • Посетить один из лучших девелоперских проектов в Азербайджане
  • Познакомиться с международными практиками продаж недвижимости
  • Обсудить стратегии развития рынка и ключевые тренды
  • Открыть для себя новые партнерства через активный нетворкинг


Мероприятие объединяет брокеров, инвесторов и представителей девелоперских компаний, создавая пространство для обмена опытом и развития бизнеса.

