от 19.03.2026 09:00 до 19.03.2026 10:00
Онлайн
Проекты Юга Пхукета. Инфраструктура
Спикер: Алексей Овчинников, брокер по недвижимости House Estate
Что обсудим?
• Почему Пхукет станет самым популярным направлением для инвестиций в 2026 году?
• Топ три ошибки, из-за которых многие риэлторы не могут успешно продавать недвижимость на Пхукете.
• Обзор районов острова и причины, по которым опытные инвесторы выбирают юг.
• Инфраструктура юга Пхукета и какую недвижимость здесь выгоднее всего покупать.
Ждем вас на вебинаре!