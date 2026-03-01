Каталог
от 19.03.2026 09:00 до 19.03.2026 10:00
Онлайн

Проекты Юга Пхукета. Инфраструктура

Спикер: Алексей Овчинников, брокер по недвижимости House Estate 


Что обсудим?

• Почему Пхукет станет самым популярным направлением для инвестиций в 2026 году?

• Топ три ошибки, из-за которых многие риэлторы не могут успешно продавать недвижимость на Пхукете.

• Обзор районов острова и причины, по которым опытные инвесторы выбирают юг.

• Инфраструктура юга Пхукета и какую недвижимость здесь выгоднее всего покупать.


Ждем вас на вебинаре!

