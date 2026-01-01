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ГлавнаяБлогКалендарь событийHOUSEBOOK CAMP PHUKET 2026 — брокер-тур по рынку недвижимости Таиланда
от 14.07.2026 12:08 до 17.07.2026 00:00
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HOUSEBOOK CAMP PHUKET 2026 — брокер-тур по рынку недвижимости Таиланда

Thailand, PHUKET
HOUSEBOOK CAMP PHUKET 2026 — брокер-тур по рынку недвижимости Таиланда

HOUSEBOOK CAMP PHUKET 2026

14–17 июля | Брокер-тур для агентов, инвесторов и партнёров

Housebook приглашает вас на Пхукет — один из самых востребованных рынков недвижимости Юго-Восточной Азии.

Это практический брокер-тур для агентов, которые хотят уверенно продавать недвижимость Таиланда, понимать рынок изнутри и зарабатывать комиссии в валюте.

Что вас ждёт

За несколько дней вы:

Посетите ключевые локации острова:

  • Банг Тао
  • Лагуна
  • Камала
  • Раваи
  • Най Харн

Изучите лучшие проекты:

  • кондоминиумы
  • виллы
  • апарт-отели

Разберёте:

  • планировки
  • доходность объектов
  • условия для агентов
  • инвестиционный потенциал районов

В первый вечер состоится ужин с командой Housebook, где будут обсуждаться:

  • актуальные тренды рынка
  • цены и спрос
  • реальные показатели доходности
  • стратегии работы с клиентами

Локации и их особенности

Банг Тао / Лагуна

  • премиальный сегмент
  • высокий спрос на аренду
  • рост стоимости недвижимости

Камала

  • высокий потенциал капитализации
  • активное развитие инфраструктуры

Раваи / Най Харн

  • круглогодичный спрос
  • популярность среди экспатов и резидентов

Бонусы для участников

Первым 6 участникам:

  • бесплатное проживание на весь период тура


При закрытии сделки в течение месяца после тура:

  • компенсация перелёта до 1 500 USD

Стоимость участия

10 000 ₽

Перелёт оплачивается самостоятельно.

После тура вы получите

Базу объектов по всем ключевым районам Пхукета

Понимание рынка и конкурентных преимуществ каждого района

Готовые аргументы для клиентов

Новые партнёрские связи и прямые контакты

Практический опыт, который невозможно получить на дистанционных вебинарах

Почему стоит участвовать

Пхукет — один из самых быстрорастущих рынков недвижимости региона, где высокий спрос сочетается с инвестиционной привлекательностью.

Housebook Camp Phuket — это возможность увидеть рынок своими глазами, познакомиться с девелоперами и получить инструменты для реальных продаж.

Пхукет, Таиланд

14–17 июля 2026

Количество мест ограничено





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