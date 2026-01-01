HOUSEBOOK CAMP PHUKET 2026 — брокер-тур по рынку недвижимости Таиланда

HOUSEBOOK CAMP PHUKET 2026

14–17 июля | Брокер-тур для агентов, инвесторов и партнёров

Housebook приглашает вас на Пхукет — один из самых востребованных рынков недвижимости Юго-Восточной Азии.

Это практический брокер-тур для агентов, которые хотят уверенно продавать недвижимость Таиланда, понимать рынок изнутри и зарабатывать комиссии в валюте.

Что вас ждёт

За несколько дней вы:

Посетите ключевые локации острова:

Банг Тао

Лагуна

Камала

Раваи

Най Харн

Изучите лучшие проекты:

кондоминиумы

виллы

апарт-отели

Разберёте:

планировки

доходность объектов

условия для агентов

инвестиционный потенциал районов

В первый вечер состоится ужин с командой Housebook, где будут обсуждаться:

актуальные тренды рынка

цены и спрос

реальные показатели доходности

стратегии работы с клиентами

Локации и их особенности

Банг Тао / Лагуна

премиальный сегмент

высокий спрос на аренду

рост стоимости недвижимости

Камала

высокий потенциал капитализации

активное развитие инфраструктуры

Раваи / Най Харн

круглогодичный спрос

популярность среди экспатов и резидентов

Бонусы для участников

Первым 6 участникам:

бесплатное проживание на весь период тура





При закрытии сделки в течение месяца после тура:

компенсация перелёта до 1 500 USD

Стоимость участия

10 000 ₽

Перелёт оплачивается самостоятельно.

После тура вы получите

Базу объектов по всем ключевым районам Пхукета

Понимание рынка и конкурентных преимуществ каждого района

Готовые аргументы для клиентов

Новые партнёрские связи и прямые контакты

Практический опыт, который невозможно получить на дистанционных вебинарах

Почему стоит участвовать

Пхукет — один из самых быстрорастущих рынков недвижимости региона, где высокий спрос сочетается с инвестиционной привлекательностью.

Housebook Camp Phuket — это возможность увидеть рынок своими глазами, познакомиться с девелоперами и получить инструменты для реальных продаж.

Пхукет, Таиланд

14–17 июля 2026

Количество мест ограничено















