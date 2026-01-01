HOUSEBOOK CAMP PHUKET 2026 — брокер-тур по рынку недвижимости Таиланда
HOUSEBOOK CAMP PHUKET 2026
14–17 июля | Брокер-тур для агентов, инвесторов и партнёров
Housebook приглашает вас на Пхукет — один из самых востребованных рынков недвижимости Юго-Восточной Азии.
Это практический брокер-тур для агентов, которые хотят уверенно продавать недвижимость Таиланда, понимать рынок изнутри и зарабатывать комиссии в валюте.
Что вас ждёт
За несколько дней вы:
Посетите ключевые локации острова:
- Банг Тао
- Лагуна
- Камала
- Раваи
- Най Харн
Изучите лучшие проекты:
- кондоминиумы
- виллы
- апарт-отели
Разберёте:
- планировки
- доходность объектов
- условия для агентов
- инвестиционный потенциал районов
В первый вечер состоится ужин с командой Housebook, где будут обсуждаться:
- актуальные тренды рынка
- цены и спрос
- реальные показатели доходности
- стратегии работы с клиентами
Локации и их особенности
Банг Тао / Лагуна
- премиальный сегмент
- высокий спрос на аренду
- рост стоимости недвижимости
Камала
- высокий потенциал капитализации
- активное развитие инфраструктуры
Раваи / Най Харн
- круглогодичный спрос
- популярность среди экспатов и резидентов
Бонусы для участников
Первым 6 участникам:
- бесплатное проживание на весь период тура
При закрытии сделки в течение месяца после тура:
- компенсация перелёта до 1 500 USD
Стоимость участия
10 000 ₽
Перелёт оплачивается самостоятельно.
После тура вы получите
Базу объектов по всем ключевым районам Пхукета
Понимание рынка и конкурентных преимуществ каждого района
Готовые аргументы для клиентов
Новые партнёрские связи и прямые контакты
Практический опыт, который невозможно получить на дистанционных вебинарах
Почему стоит участвовать
Пхукет — один из самых быстрорастущих рынков недвижимости региона, где высокий спрос сочетается с инвестиционной привлекательностью.
Housebook Camp Phuket — это возможность увидеть рынок своими глазами, познакомиться с девелоперами и получить инструменты для реальных продаж.
Пхукет, Таиланд
14–17 июля 2026
Количество мест ограничено