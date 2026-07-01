Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогКалендарь событийПаспорт и ВНЖ Турции: программы легализации и возможности через недвижимость
от 24.07.2026 11:00 до 24.07.2026 12:00
ОнлайнРусский

Паспорт и ВНЖ Турции: программы легализации и возможности через недвижимость

Паспорт и ВНЖ Турции: программы легализации и возможности через недвижимость

Паспорт и ВНЖ Турции

Приглашаем на вебинар, посвящённый возможностям получения вида на жительство и гражданства Турции.

На встрече рассмотрим актуальные программы легализации, требования к заявителям и роль недвижимости при оформлении статуса. Участники узнают, какие варианты доступны иностранным гражданам и на что необходимо обратить внимание до покупки объекта и подачи документов.

Что будем обсуждать

  • основные способы получения ВНЖ в Турции;
  • программы получения гражданства;
  • оформление статуса через покупку недвижимости;
  • требования к стоимости и характеристикам объекта;
  • районы, подходящие для оформления ВНЖ;
  • этапы подготовки и подачи документов;
  • сроки рассмотрения заявлений;
  • основания для отказа и распространённые ошибки;
  • возможности для членов семьи;
  • сопровождение сделки и процесса легализации;
  • ответы на вопросы участников в прямом эфире.

Для кого вебинар

  • для покупателей недвижимости в Турции;
  • для инвесторов;
  • для тех, кто рассматривает переезд и легализацию;
  • для агентов и брокеров;
  • для партнёров Housebook;
  • для клиентов, заинтересованных в получении ВНЖ или гражданства.

Почему стоит участвовать

Вебинар поможет разобраться в различиях между программами ВНЖ и гражданства, понять требования к недвижимости и заранее оценить подходящий способ легализации.

Участники получат структурированное представление о процессе оформления статуса и узнают, какие моменты необходимо проверить до заключения сделки.



Записаться на событие
Каталог