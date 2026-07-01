Паспорт и ВНЖ Турции: программы легализации и возможности через недвижимость

Паспорт и ВНЖ Турции

Приглашаем на вебинар, посвящённый возможностям получения вида на жительство и гражданства Турции.

На встрече рассмотрим актуальные программы легализации, требования к заявителям и роль недвижимости при оформлении статуса. Участники узнают, какие варианты доступны иностранным гражданам и на что необходимо обратить внимание до покупки объекта и подачи документов.

Что будем обсуждать

основные способы получения ВНЖ в Турции;

программы получения гражданства;

оформление статуса через покупку недвижимости;

требования к стоимости и характеристикам объекта;

районы, подходящие для оформления ВНЖ;

этапы подготовки и подачи документов;

сроки рассмотрения заявлений;

основания для отказа и распространённые ошибки;

возможности для членов семьи;

сопровождение сделки и процесса легализации;

ответы на вопросы участников в прямом эфире.

Для кого вебинар

для покупателей недвижимости в Турции;

для инвесторов;

для тех, кто рассматривает переезд и легализацию;

для агентов и брокеров;

для партнёров Housebook;

для клиентов, заинтересованных в получении ВНЖ или гражданства.

Почему стоит участвовать

Вебинар поможет разобраться в различиях между программами ВНЖ и гражданства, понять требования к недвижимости и заранее оценить подходящий способ легализации.

Участники получат структурированное представление о процессе оформления статуса и узнают, какие моменты необходимо проверить до заключения сделки.







