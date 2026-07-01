от 24.07.2026 11:00 до 24.07.2026 12:00
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Паспорт и ВНЖ Турции: программы легализации и возможности через недвижимость
Паспорт и ВНЖ Турции
Приглашаем на вебинар, посвящённый возможностям получения вида на жительство и гражданства Турции.
На встрече рассмотрим актуальные программы легализации, требования к заявителям и роль недвижимости при оформлении статуса. Участники узнают, какие варианты доступны иностранным гражданам и на что необходимо обратить внимание до покупки объекта и подачи документов.
Что будем обсуждать
- основные способы получения ВНЖ в Турции;
- программы получения гражданства;
- оформление статуса через покупку недвижимости;
- требования к стоимости и характеристикам объекта;
- районы, подходящие для оформления ВНЖ;
- этапы подготовки и подачи документов;
- сроки рассмотрения заявлений;
- основания для отказа и распространённые ошибки;
- возможности для членов семьи;
- сопровождение сделки и процесса легализации;
- ответы на вопросы участников в прямом эфире.
Для кого вебинар
- для покупателей недвижимости в Турции;
- для инвесторов;
- для тех, кто рассматривает переезд и легализацию;
- для агентов и брокеров;
- для партнёров Housebook;
- для клиентов, заинтересованных в получении ВНЖ или гражданства.
Почему стоит участвовать
Вебинар поможет разобраться в различиях между программами ВНЖ и гражданства, понять требования к недвижимости и заранее оценить подходящий способ легализации.
Участники получат структурированное представление о процессе оформления статуса и узнают, какие моменты необходимо проверить до заключения сделки.