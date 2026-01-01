HOUSEBOOK CAMP ГРУЗИЯ – DREAMLAND 2026
от 03.07.2026 00:00 до 05.07.2026 00:00
HOUSEBOOK CAMP ГРУЗИЯ – DREAMLAND 2026

Локация: Dreamland Oasis, Грузия
Housebook Camp Грузия – Dreamland 2026 – это брокер-тур для агентов недвижимости с проживанием в комплексе Dreamland Oasis.


Программа мероприятия:


3 июля

  • Встречи с застройщиком
  • Вечер знакомства на 19 этаже отеля

4 июля

  • Экскурсия
  • Презентация
  • Фуршет

5 июля

  • Свободный день
  • (возможны изменения программы мероприятия)


Проживание:

  • Отель Dreamland Oasis
  • С 3 по 5 июля (2 ночи / 3 дня)
  • Завтраки включены


Стоимость:

  • Цена будет объявлена позже


Дополнительно

  • Перелет не входит в стоимость


