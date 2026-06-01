Турция 2026: новое ВНЖ, изменения на рынке и возможности для агентов
Турция 2026: Новое ВНЖ и перестройка рынка
Приглашаем на вебинар, посвящённый актуальным изменениям на рынке недвижимости Турции и новым правилам получения ВНЖ и гражданства в 2026 году.
Спикер
Вера Заболоцкая - представитель Housebook в Турции
Что будем обсуждать
• Какие изменения произошли в программах ВНЖ и гражданства Турции в 2026 году и что важно знать вашим клиентам уже сейчас.
• Какие районы открыты и закрыты для получения ВНЖ, где сегодня сосредоточены основные возможности для покупателей.
• Почему Турция остаётся одним из самых востребованных направлений для инвестиций, релокации и сохранения капитала.
• Какие запросы сегодня приводят клиентов на турецкий рынок недвижимости и как правильно с ними работать.
• На каких объектах и услугах агент может зарабатывать больше всего в 2026 году.
• Какие ошибки чаще всего совершают покупатели при выборе недвижимости в Турции и как их избежать.
• Как безопасно проводить сделки и сопровождать клиентов с поддержкой команды Housebook в Турции.
Для кого вебинар
- Агенты недвижимости
- Брокеры
- Инвесторы
- Руководители агентств
- Партнёры Housebook
- Специалисты по международной недвижимости
Почему стоит участвовать
Вебинар поможет разобраться в новых правилах рынка Турции, понять актуальные возможности для клиентов и инвесторов, а также получить практические инструменты для увеличения продаж на одном из самых востребованных международных рынков недвижимости.