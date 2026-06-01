Турция 2026: новое ВНЖ, изменения на рынке и возможности для агентов

Турция 2026: Новое ВНЖ и перестройка рынка

Приглашаем на вебинар, посвящённый актуальным изменениям на рынке недвижимости Турции и новым правилам получения ВНЖ и гражданства в 2026 году.

Спикер

Вера Заболоцкая - представитель Housebook в Турции





Что будем обсуждать

• Какие изменения произошли в программах ВНЖ и гражданства Турции в 2026 году и что важно знать вашим клиентам уже сейчас.

• Какие районы открыты и закрыты для получения ВНЖ, где сегодня сосредоточены основные возможности для покупателей.

• Почему Турция остаётся одним из самых востребованных направлений для инвестиций, релокации и сохранения капитала.

• Какие запросы сегодня приводят клиентов на турецкий рынок недвижимости и как правильно с ними работать.

• На каких объектах и услугах агент может зарабатывать больше всего в 2026 году.

• Какие ошибки чаще всего совершают покупатели при выборе недвижимости в Турции и как их избежать.

• Как безопасно проводить сделки и сопровождать клиентов с поддержкой команды Housebook в Турции.









Для кого вебинар

Агенты недвижимости

Брокеры

Инвесторы

Руководители агентств

Партнёры Housebook

Специалисты по международной недвижимости





Почему стоит участвовать

Вебинар поможет разобраться в новых правилах рынка Турции, понять актуальные возможности для клиентов и инвесторов, а также получить практические инструменты для увеличения продаж на одном из самых востребованных международных рынков недвижимости.







