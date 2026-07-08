WEBINAR — КАК ПРОДАВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧТОБЫ КЛИЕНТ ХОТЕЛ КУПИТЬ

Как продавать недвижимость так, чтобы клиент сам хотел купить, а не просто сравнивал цены?

Приглашаем вас на практический вебинар, посвящённый современным подходам к продажам недвижимости.

Вы узнаете, как работать с психологией клиента, усиливать ценность объекта и выстраивать продажи так, чтобы решение о покупке принималось быстрее и увереннее.

Спикер

Артур Пак

Директор по продажам Maison Development

Что будем обсуждать

Как продавать через эмоции, подкрепляя их фактами и цифрами.

Почему такой подход позволяет закрывать больше сделок.

Как девелопер учитывает психологию покупателя ещё на этапе создания проекта.

Реальные кейсы работы с клиентами на Бали.

Проекты Maison Development .

Эксклюзивные предложения для брокеров.

Ответы на вопросы участников.

Для кого вебинар

Брокеры

Агенты недвижимости

Руководители отделов продаж

Девелоперы

Партнёры Housebook

Все, кто хочет повысить эффективность продаж недвижимости

Почему стоит участвовать

Если вы хотите продавать не квадратные метры, а ценность и решения, которые действительно нужны клиенту, этот вебинар поможет взглянуть на процесс продаж с новой стороны и получить практические инструменты для увеличения количества успешных сделок.







