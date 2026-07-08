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ГлавнаяБлогКалендарь событийWEBINAR — КАК ПРОДАВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧТОБЫ КЛИЕНТ ХОТЕЛ КУПИТЬ
от 08.07.2026 12:00 до 08.07.2026 13:00
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WEBINAR — КАК ПРОДАВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧТОБЫ КЛИЕНТ ХОТЕЛ КУПИТЬ

WEBINAR — КАК ПРОДАВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧТОБЫ КЛИЕНТ ХОТЕЛ КУПИТЬ Завершено

Как продавать недвижимость так, чтобы клиент сам хотел купить, а не просто сравнивал цены?

Приглашаем вас на практический вебинар, посвящённый современным подходам к продажам недвижимости.

Вы узнаете, как работать с психологией клиента, усиливать ценность объекта и выстраивать продажи так, чтобы решение о покупке принималось быстрее и увереннее.

Спикер

Артур Пак

Директор по продажам Maison Development

Что будем обсуждать

  • Как продавать через эмоции, подкрепляя их фактами и цифрами.
  • Почему такой подход позволяет закрывать больше сделок.
  • Как девелопер учитывает психологию покупателя ещё на этапе создания проекта.
  • Реальные кейсы работы с клиентами на Бали.
  • Проекты Maison Development.
  • Эксклюзивные предложения для брокеров.
  • Ответы на вопросы участников.

Для кого вебинар

  • Брокеры
  • Агенты недвижимости
  • Руководители отделов продаж
  • Девелоперы
  • Партнёры Housebook
  • Все, кто хочет повысить эффективность продаж недвижимости

Почему стоит участвовать

Если вы хотите продавать не квадратные метры, а ценность и решения, которые действительно нужны клиенту, этот вебинар поможет взглянуть на процесс продаж с новой стороны и получить практические инструменты для увеличения количества успешных сделок.



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