от 08.07.2026 12:00 до 08.07.2026 13:00
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WEBINAR — КАК ПРОДАВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧТОБЫ КЛИЕНТ ХОТЕЛ КУПИТЬ
Завершено
Как продавать недвижимость так, чтобы клиент сам хотел купить, а не просто сравнивал цены?
Приглашаем вас на практический вебинар, посвящённый современным подходам к продажам недвижимости.
Вы узнаете, как работать с психологией клиента, усиливать ценность объекта и выстраивать продажи так, чтобы решение о покупке принималось быстрее и увереннее.
Спикер
Артур Пак
Директор по продажам Maison Development
Что будем обсуждать
- Как продавать через эмоции, подкрепляя их фактами и цифрами.
- Почему такой подход позволяет закрывать больше сделок.
- Как девелопер учитывает психологию покупателя ещё на этапе создания проекта.
- Реальные кейсы работы с клиентами на Бали.
- Проекты Maison Development.
- Эксклюзивные предложения для брокеров.
- Ответы на вопросы участников.
Для кого вебинар
- Брокеры
- Агенты недвижимости
- Руководители отделов продаж
- Девелоперы
- Партнёры Housebook
- Все, кто хочет повысить эффективность продаж недвижимости
Почему стоит участвовать
Если вы хотите продавать не квадратные метры, а ценность и решения, которые действительно нужны клиенту, этот вебинар поможет взглянуть на процесс продаж с новой стороны и получить практические инструменты для увеличения количества успешных сделок.