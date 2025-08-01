HouseBook Camp Bali 2025. Подробная программа мероприятия
HOUSEBOOK CAMP BALI 2025
Эфир: 1 августа, 14:00 МСК | Презентация программы
Бали — это рынок, который стоит изучать лично.
В августе 2025 года остров выходит на рекорд по международному туризму:
6,5 млн гостей в год — выше доковидных уровней.
Именно в этот момент мы собираем тех, кто работает с недвижимостью на результат.
Что будет в программе:
▪️ Зачем мы делаем Housebook Camp на Бали именно сейчас;
▪️ Как устроена программа: география, объекты, девелоперы, структура дней;
▪️ С кем и вокруг чего будут строиться действия на острове;
▪️ И почему это пространство — точка сборки новых решений.
Спикеры эфира:
Виолетта Гришина
Директор по маркетингу Housebook, партнер OpenBook.
Эксперт по росту и бренду в международной недвижимости.
Амбассадор Global Broker League.
Екатерина Павлиди, руководитель партнерской сети Nuanu Real Estate — о том, как архитектура, медиа и технологии формируют новые городские кластеры.
Наталья Казакова, Travel Solutions — поможет с подбором отеля, логистикой и комфортным проживанием на весь период форума.