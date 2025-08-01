HouseBook Camp Bali 2025. Подробная программа мероприятия

HOUSEBOOK CAMP BALI 2025

Эфир: 1 августа, 14:00 МСК | Презентация программы

Бали — это рынок, который стоит изучать лично.

В августе 2025 года остров выходит на рекорд по международному туризму:

6,5 млн гостей в год — выше доковидных уровней.

Именно в этот момент мы собираем тех, кто работает с недвижимостью на результат.





Что будет в программе:

▪️ Зачем мы делаем Housebook Camp на Бали именно сейчас;

▪️ Как устроена программа: география, объекты, девелоперы, структура дней;

▪️ С кем и вокруг чего будут строиться действия на острове;

▪️ И почему это пространство — точка сборки новых решений.





Спикеры эфира:

Виолетта Гришина

Директор по маркетингу Housebook, партнер OpenBook.

Эксперт по росту и бренду в международной недвижимости.

Амбассадор Global Broker League.

Екатерина Павлиди, руководитель партнерской сети Nuanu Real Estate — о том, как архитектура, медиа и технологии формируют новые городские кластеры.





Наталья Казакова, Travel Solutions — поможет с подбором отеля, логистикой и комфортным проживанием на весь период форума.



