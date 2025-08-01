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ГлавнаяКалендарь событийHouseBook Camp Bali 2025. Подробная программа мероприятия
с 01.08.2025 11:00 до 01.08.2025 12:00
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HouseBook Camp Bali 2025. Подробная программа мероприятия

HouseBook Camp Bali 2025. Подробная программа мероприятия
HOUSEBOOK CAMP BALI 2025
Эфир: 1 августа, 14:00 МСК | Презентация программы

Бали — это рынок, который стоит изучать лично.

В августе 2025 года остров выходит на рекорд по международному туризму:

6,5 млн гостей в год — выше доковидных уровней.

 Именно в этот момент мы собираем тех, кто работает с недвижимостью на результат.


Что будет в программе:

▪️ Зачем мы делаем Housebook Camp на Бали именно сейчас;

▪️ Как устроена программа: география, объекты, девелоперы, структура дней;

▪️ С кем и вокруг чего будут строиться действия на острове;

▪️ И почему это пространство —  точка сборки новых решений.


Спикеры эфира:

Виолетта Гришина

 Директор по маркетингу Housebook, партнер OpenBook.

 Эксперт по росту и бренду в международной недвижимости.

 Амбассадор Global Broker League.

Екатерина Павлиди, руководитель партнерской сети Nuanu Real Estate — о том, как архитектура, медиа и технологии формируют новые городские кластеры.


Наталья Казакова, Travel Solutions — поможет с подбором отеля, логистикой и комфортным проживанием на весь период форума.


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