HOUSEBOOK CAMP ГРУЗИЯ — брокер-тур, сделки и возможности рынка недвижимости Грузии

от 28.05.2026 12:00 до 28.05.2026 13:00
HOUSEBOOK CAMP ГРУЗИЯ 🇬🇪
3–5 июля | Брокер-тур для агентов, инвесторов и партнёров
Приглашаем вас на специальный вебинар, посвящённый Housebook Camp Georgia — международному брокер-туру от Housebook.
Это формат, где мы не просто рассказываем о рынке недвижимости Грузии, а показываем реальные возможности для:
- заработка
- инвестиций
- масштабирования бизнеса
Housebook вывозит своих партнёров напрямую на рынок:
✔ знакомство с застройщиками
✔ изучение востребованных проектов
✔ реальные условия для агентов и инвесторов
✔ специальные цены, скидки и повышенные комиссии
✔ нетворкинг с сильным окружением рынка недвижимости
На вебинаре вы узнаете:
- как будет проходить Housebook Camp Грузия 3–5 июля
- полную программу тура и формат участия
- какие объекты и проекты мы будем изучать
- какие эксклюзивные условия будут доступны только участникам тура
- какие бонусы, комиссии и специальные предложения подготовлены для агентов и клиентов
- как зарабатывать на рынке недвижимости Грузии уже сейчас
Также на вебинаре вы сможете:
- задать вопросы организаторам
- понять атмосферу мероприятия
- познакомиться с участниками сообщества Housebook
- получить лучшие условия участия до официального повышения стоимости
Почему стоит участвовать
Housebook Camp — это не теория ради теории.
Это формат, где создаются:
- реальные сделки
- международные партнёрства
- новые возможности для бизнеса
📍 Грузия
📅 3–5 июля
📌 Количество мест ограничено