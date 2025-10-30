с 30.10.2025 11:00 до 30.10.2025 12:00
Онлайн
Историческое наследие ТРСК и его связь с рыночным показателем роста недвижимости 24% в год
Спикер: Алла Гурбуз, представитель Housebook в ТРСК.
На нашем вебинаре мы погрузимся в увлекательный мир ТРСК и обсудим:
- 7 коронованных династий правления – откроем страницы истории и узнаем о влиянии правителей на развитие региона.
- Первые инвестиции – как началась инвестиционная история этого уникального острова?
- Этапы формирования капиталов – проследим путь развития капиталовложений на протяжении веков.
- Современный период развития капиталовложений – разберем актуальные бизнес-структуры и налоговое законодательство, способствующие росту инвестиций.
- Преимущества инвестиционного ЖК – что делает этот рынок таким привлекательным для инвесторов?