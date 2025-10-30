Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогКалендарь событийИсторическое наследие ТРСК и его связь с рыночным показателем роста недвижимости 24% в год
с 30.10.2025 11:00 до 30.10.2025 12:00
Онлайн

Историческое наследие ТРСК и его связь с рыночным показателем роста недвижимости 24% в год

Историческое наследие ТРСК и его связь с рыночным показателем роста недвижимости 24% в год
Спикер: Алла Гурбуз, представитель Housebook в ТРСК.


На нашем вебинаре мы погрузимся в увлекательный мир ТРСК и обсудим:


  • 7 коронованных династий правления – откроем страницы истории и узнаем о влиянии правителей на развитие региона.  
  • Первые инвестиции – как началась инвестиционная история этого уникального острова?
  • Этапы формирования капиталов – проследим путь развития капиталовложений на протяжении веков.  
  • Современный период развития капиталовложений – разберем актуальные бизнес-структуры и налоговое законодательство, способствующие росту инвестиций.  
  • Преимущества инвестиционного ЖК – что делает этот рынок таким привлекательным для инвесторов?
Записаться на событие
Каталог