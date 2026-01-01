Housebook Developers Regatta Sardinia 2026 — бизнес-регата для девелоперов и инвесторов

Housebook Developers Regatta Sardinia 2026

22–29 августа 2026

Housebook приглашает девелоперов, инвесторов и стратегических партнёров принять участие в закрытой бизнес-регате на Сардинии.

Это уникальный формат, объединяющий профессиональное сообщество лидеров рынка недвижимости в неформальной атмосфере для обмена опытом, обсуждения новых проектов и создания международных партнёрств.

Формат мероприятия

Регата для девелоперов

Участие инвесторов и стратегических партнёров

Mastermind-сессии на яхтах

Нетворкинг высокого уровня

Для кого

Девелоперы

Инвесторы

Владельцы строительных компаний

Участники международных проектов

Стратегические партнёры рынка недвижимости

Что получат участники

Общение с лидерами отрасли в закрытом формате

Возможность обсудить новые проекты и инвестиционные идеи

Международный нетворкинг

Обмен опытом между участниками рынка

Новые партнёрства и деловые связи

Участие в mastermind-сессиях в кругу профессионалов

Почему стоит участвовать

Housebook Developers Regatta — это сочетание бизнеса, нетворкинга и качественного окружения, где создаются новые проекты, инвестиционные возможности и международные партнёрства.

Закрытый формат участия

Количество мест ограничено











