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ГлавнаяБлогКалендарь событийHousebook Developers Regatta Sardinia 2026 — бизнес-регата для девелоперов и инвесторов
от 22.08.2026 08:10 до 29.08.2026 00:00
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Housebook Developers Regatta Sardinia 2026 — бизнес-регата для девелоперов и инвесторов

Сардиния, Италия
Housebook Developers Regatta Sardinia 2026 — бизнес-регата для девелоперов и инвесторов

Housebook Developers Regatta Sardinia 2026

22–29 августа 2026

Housebook приглашает девелоперов, инвесторов и стратегических партнёров принять участие в закрытой бизнес-регате на Сардинии.

Это уникальный формат, объединяющий профессиональное сообщество лидеров рынка недвижимости в неформальной атмосфере для обмена опытом, обсуждения новых проектов и создания международных партнёрств.

Формат мероприятия

  • Регата для девелоперов
  • Участие инвесторов и стратегических партнёров
  • Mastermind-сессии на яхтах
  • Нетворкинг высокого уровня

Для кого

  • Девелоперы
  • Инвесторы
  • Владельцы строительных компаний
  • Участники международных проектов
  • Стратегические партнёры рынка недвижимости

Что получат участники

  • Общение с лидерами отрасли в закрытом формате
  • Возможность обсудить новые проекты и инвестиционные идеи
  • Международный нетворкинг
  • Обмен опытом между участниками рынка
  • Новые партнёрства и деловые связи
  • Участие в mastermind-сессиях в кругу профессионалов

Почему стоит участвовать

Housebook Developers Regatta — это сочетание бизнеса, нетворкинга и качественного окружения, где создаются новые проекты, инвестиционные возможности и международные партнёрства.

Закрытый формат участия

Количество мест ограничено




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