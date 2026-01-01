от 22.08.2026 08:10 до 29.08.2026 00:00
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Сардиния, Италия
Housebook Developers Regatta Sardinia 2026 — бизнес-регата для девелоперов и инвесторов
Housebook Developers Regatta Sardinia 2026
22–29 августа 2026
Housebook приглашает девелоперов, инвесторов и стратегических партнёров принять участие в закрытой бизнес-регате на Сардинии.
Это уникальный формат, объединяющий профессиональное сообщество лидеров рынка недвижимости в неформальной атмосфере для обмена опытом, обсуждения новых проектов и создания международных партнёрств.
Формат мероприятия
- Регата для девелоперов
- Участие инвесторов и стратегических партнёров
- Mastermind-сессии на яхтах
- Нетворкинг высокого уровня
Для кого
- Девелоперы
- Инвесторы
- Владельцы строительных компаний
- Участники международных проектов
- Стратегические партнёры рынка недвижимости
Что получат участники
- Общение с лидерами отрасли в закрытом формате
- Возможность обсудить новые проекты и инвестиционные идеи
- Международный нетворкинг
- Обмен опытом между участниками рынка
- Новые партнёрства и деловые связи
- Участие в mastermind-сессиях в кругу профессионалов
Почему стоит участвовать
Housebook Developers Regatta — это сочетание бизнеса, нетворкинга и качественного окружения, где создаются новые проекты, инвестиционные возможности и международные партнёрства.
Закрытый формат участия
Количество мест ограничено