Housebook Camp Baku + Mega Campus Summit — международная недвижимость и инвестиции

Даты уточняются!

Housebook Camp Baku + Mega Campus Summit

Housebook приглашает профессионалов рынка недвижимости принять участие в международном бизнес-кемпе в Баку, который объединит брокеров, инвесторов, девелоперов и партнёров рынка.

Мероприятие станет площадкой для изучения новых возможностей международной недвижимости, обмена опытом и развития деловых связей.

Основные направления

Международная недвижимость

Девелопмент и новые проекты

Инвестиционные возможности

Нетворкинг и партнёрства

Участие в Mega Campus Summit

Для кого

Брокеры

Девелоперы

Инвесторы

Руководители агентств недвижимости

Партнёры Housebook

Специалисты по международной недвижимости

Что получат участники

Актуальную информацию о международных рынках недвижимости

Новые деловые контакты и партнёрства

Возможности для совместных проектов

Общение с лидерами отрасли

Участие в деловой программе Mega Campus Summit

Практические инструменты для развития бизнеса

Почему стоит участвовать

Housebook Camp Baku — это возможность расширить профессиональные связи, познакомиться с новыми рынками и получить доступ к международному сообществу инвесторов, брокеров и девелоперов.

Подробная программа будет опубликована позже

Количество мест ограничено







