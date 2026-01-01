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ГлавнаяБлогКалендарь событийHousebook Camp Baku + Mega Campus Summit — международная недвижимость и инвестиции
от 01.09.2026 13:24 до 02.09.2026 00:00
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Housebook Camp Baku + Mega Campus Summit — международная недвижимость и инвестиции

Азербайджан, Баку
Housebook Camp Baku + Mega Campus Summit — международная недвижимость и инвестиции

Даты уточняются!

Housebook Camp Baku + Mega Campus Summit

Housebook приглашает профессионалов рынка недвижимости принять участие в международном бизнес-кемпе в Баку, который объединит брокеров, инвесторов, девелоперов и партнёров рынка.

Мероприятие станет площадкой для изучения новых возможностей международной недвижимости, обмена опытом и развития деловых связей.

Основные направления

Международная недвижимость

Девелопмент и новые проекты

Инвестиционные возможности

Нетворкинг и партнёрства

Участие в Mega Campus Summit

Для кого

  • Брокеры
  • Девелоперы
  • Инвесторы
  • Руководители агентств недвижимости
  • Партнёры Housebook
  • Специалисты по международной недвижимости

Что получат участники

  • Актуальную информацию о международных рынках недвижимости
  • Новые деловые контакты и партнёрства
  • Возможности для совместных проектов
  • Общение с лидерами отрасли
  • Участие в деловой программе Mega Campus Summit
  • Практические инструменты для развития бизнеса

Почему стоит участвовать

Housebook Camp Baku — это возможность расширить профессиональные связи, познакомиться с новыми рынками и получить доступ к международному сообществу инвесторов, брокеров и девелоперов.

Подробная программа будет опубликована позже

Количество мест ограничено



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