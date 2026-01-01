от 01.09.2026 13:24 до 02.09.2026 00:00
ОфлайнРусский
Азербайджан, Баку
Housebook Camp Baku + Mega Campus Summit — международная недвижимость и инвестиции
Даты уточняются!
Housebook Camp Baku + Mega Campus Summit
Housebook приглашает профессионалов рынка недвижимости принять участие в международном бизнес-кемпе в Баку, который объединит брокеров, инвесторов, девелоперов и партнёров рынка.
Мероприятие станет площадкой для изучения новых возможностей международной недвижимости, обмена опытом и развития деловых связей.
Основные направления
Международная недвижимость
Девелопмент и новые проекты
Инвестиционные возможности
Нетворкинг и партнёрства
Участие в Mega Campus Summit
Для кого
- Брокеры
- Девелоперы
- Инвесторы
- Руководители агентств недвижимости
- Партнёры Housebook
- Специалисты по международной недвижимости
Что получат участники
- Актуальную информацию о международных рынках недвижимости
- Новые деловые контакты и партнёрства
- Возможности для совместных проектов
- Общение с лидерами отрасли
- Участие в деловой программе Mega Campus Summit
- Практические инструменты для развития бизнеса
Почему стоит участвовать
Housebook Camp Baku — это возможность расширить профессиональные связи, познакомиться с новыми рынками и получить доступ к международному сообществу инвесторов, брокеров и девелоперов.
Подробная программа будет опубликована позже
Количество мест ограничено