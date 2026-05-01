от 21.05.2026 10:00 до 21.05.2026 11:00
Русский

Инвестиции в coliving-девелопмент в Португалии: модель, доходность и операционная система

Спикер - Евгения Гиль - директор по развитию Vertical Hotels / You&Co.

Более 10 лет опыта в гостиничной недвижимости, апарт-отелях и coliving-проектах. Участвовала в развитии проектов в России, ОАЭ и Европе, включая действующий coliving-проект You&Co Dubai и новые девелоперские проекты в Португалии.

Тема вебинара

Инвестиции в девелопмент coliving-проектов в Португалии: как устроена модель и за счет чего формируется доходность.

Что будем обсуждать

  • Почему coliving становится востребованным форматом в Европе
  • Отличия coliving от:
  • классической жилой недвижимости
  • отелей
  • апарт-отелей
  • Почему Португалия интересна для девелопмента такого продукта
  • Как устроена инвестиционная модель:
  • вход от 500 тыс. евро
  • участие в девелопменте
  • создание стоимости
  • выход из проекта
  • Как работает операционная модель после запуска объекта
  • Какие риски есть на стадии девелопмента и как они контролируются
  • Кейс You&Co Dubai как подтверждение операционной экспертизы

Польза для участников

Участники смогут разобраться, как инвестировать не в готовый объект с уже сжатой доходностью, а в девелопмент-проект, где основная стоимость создаётся на этапах:

  • проектирования
  • согласований
  • строительства
  • запуска
  • стабилизации объекта

Почему стоит прийти

Это возможность посмотреть на coliving не как на модный формат, а как на инвестиционный продукт с понятной логикой:

  • вход от 500 тыс. евро
  • участие в создании актива в Европе
  • профессиональное управление
  • выход после стабилизации проекта


