Инвестиции в coliving-девелопмент в Португалии: модель, доходность и операционная система

Спикер - Евгения Гиль - директор по развитию Vertical Hotels / You&Co .

Более 10 лет опыта в гостиничной недвижимости, апарт-отелях и coliving-проектах. Участвовала в развитии проектов в России, ОАЭ и Европе, включая действующий coliving-проект You&Co Dubai и новые девелоперские проекты в Португалии.

Тема вебинара

Инвестиции в девелопмент coliving-проектов в Португалии: как устроена модель и за счет чего формируется доходность.

Что будем обсуждать

Почему coliving становится востребованным форматом в Европе

Отличия coliving от:

классической жилой недвижимости

отелей

апарт-отелей

Почему Португалия интересна для девелопмента такого продукта

Как устроена инвестиционная модель:

вход от 500 тыс. евро

участие в девелопменте

создание стоимости

выход из проекта

Как работает операционная модель после запуска объекта

Какие риски есть на стадии девелопмента и как они контролируются

Кейс You&Co Dubai как подтверждение операционной экспертизы

Польза для участников

Участники смогут разобраться, как инвестировать не в готовый объект с уже сжатой доходностью, а в девелопмент-проект, где основная стоимость создаётся на этапах:

проектирования

согласований

строительства

запуска

стабилизации объекта

Почему стоит прийти

Это возможность посмотреть на coliving не как на модный формат, а как на инвестиционный продукт с понятной логикой:

вход от 500 тыс. евро

участие в создании актива в Европе

профессиональное управление

выход после стабилизации проекта



