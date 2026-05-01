от 21.05.2026 10:00 до 21.05.2026 11:00
ОнлайнРусский
Инвестиции в coliving-девелопмент в Португалии: модель, доходность и операционная система
Спикер - Евгения Гиль - директор по развитию Vertical Hotels / You&Co.
Более 10 лет опыта в гостиничной недвижимости, апарт-отелях и coliving-проектах. Участвовала в развитии проектов в России, ОАЭ и Европе, включая действующий coliving-проект You&Co Dubai и новые девелоперские проекты в Португалии.
Тема вебинара
Инвестиции в девелопмент coliving-проектов в Португалии: как устроена модель и за счет чего формируется доходность.
Что будем обсуждать
- Почему coliving становится востребованным форматом в Европе
- Отличия coliving от:
- классической жилой недвижимости
- отелей
- апарт-отелей
- Почему Португалия интересна для девелопмента такого продукта
- Как устроена инвестиционная модель:
- вход от 500 тыс. евро
- участие в девелопменте
- создание стоимости
- выход из проекта
- Как работает операционная модель после запуска объекта
- Какие риски есть на стадии девелопмента и как они контролируются
- Кейс You&Co Dubai как подтверждение операционной экспертизы
Польза для участников
Участники смогут разобраться, как инвестировать не в готовый объект с уже сжатой доходностью, а в девелопмент-проект, где основная стоимость создаётся на этапах:
- проектирования
- согласований
- строительства
- запуска
- стабилизации объекта
Почему стоит прийти
Это возможность посмотреть на coliving не как на модный формат, а как на инвестиционный продукт с понятной логикой:
