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ГлавнаяБлогКалендарь событийНедвижимость Азербайджана: старт продаж новых проектов в Sea Breeze
от 09.06.2026 10:00 до 09.06.2026 11:00
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Недвижимость Азербайджана: старт продаж новых проектов в Sea Breeze

Событие проходит сейчас!Подключиться
Недвижимость Азербайджана: старт продаж новых проектов в Sea Breeze

Приглашаем вас на вебинар, посвящённый новым возможностям на рынке недвижимости Азербайджана и старту продаж новых проектов в комплексе Sea Breeze.


Спикер - Микаил Намазов, представитель Housebook в Азербайджане


На вебинаре обсудим:


  • актуальную ситуацию на рынке недвижимости Азербайджана;
  • новые проекты в комплексе Sea Breeze;
  • инвестиционные возможности для покупателей и инвесторов;
  • особенности приобретения недвижимости;
  • перспективы развития региона;
  • возможности для агентов и партнёров рынка недвижимости.

Для кого вебинар

  • агенты недвижимости;
  • инвесторы;
  • брокеры;
  • партнёры Housebook;
  • все, кто интересуется международной недвижимостью.

Вебинар позволит познакомиться с новыми проектами, задать вопросы спикеру и получить актуальную информацию о возможностях рынка Азербайджана.



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