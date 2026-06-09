от 09.06.2026 10:00 до 09.06.2026 11:00
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Недвижимость Азербайджана: старт продаж новых проектов в Sea Breeze
Приглашаем вас на вебинар, посвящённый новым возможностям на рынке недвижимости Азербайджана и старту продаж новых проектов в комплексе Sea Breeze.
Спикер - Микаил Намазов, представитель Housebook в Азербайджане
На вебинаре обсудим:
- актуальную ситуацию на рынке недвижимости Азербайджана;
- новые проекты в комплексе Sea Breeze;
- инвестиционные возможности для покупателей и инвесторов;
- особенности приобретения недвижимости;
- перспективы развития региона;
- возможности для агентов и партнёров рынка недвижимости.
Для кого вебинар
- агенты недвижимости;
- инвесторы;
- брокеры;
- партнёры Housebook;
- все, кто интересуется международной недвижимостью.
Вебинар позволит познакомиться с новыми проектами, задать вопросы спикеру и получить актуальную информацию о возможностях рынка Азербайджана.
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