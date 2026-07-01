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ГлавнаяБлогКалендарь событийКак продавать Пхукет в низкий сезон и не остаться без сделок
от 29.07.2026 12:00 до 29.07.2026 13:00
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Как продавать Пхукет в низкий сезон и не остаться без сделок

Как продавать Пхукет в низкий сезон и не остаться без сделок

Как продавать Пхукет в низкий сезон и не остаться без сделок

Низкий сезон — не повод ставить продажи на паузу. Пока одни агенты ждут осени, другие продолжают успешно закрывать сделки и увеличивать свой доход.

На вебинаре разберём, почему именно летом открываются новые возможности для покупателей и как использовать их в работе с клиентами.

Что будем обсуждать

  • Почему летом многие агенты перестают продавать, а другие делают лучшие сделки.
  • Какие клиенты покупают недвижимость именно в низкий сезон.
  • Какие аргументы работают сегодня лучше всего.
  • Какие акции и специальные условия предлагают девелоперы.
  • Какие проекты проще всего продавать в текущих рыночных условиях.
  • Готовый скрипт разговора с клиентом.
  • 10 аргументов, почему сейчас выгодно покупать недвижимость на Пхукете.

Для кого вебинар

  • Брокеры
  • Агенты недвижимости
  • Руководители агентств
  • Партнёры Housebook
  • Все, кто продаёт или планирует продавать недвижимость Таиланда

Почему стоит участвовать

Вы получите практические инструменты, которые помогут продолжать продажи даже в низкий сезон, научитесь правильно работать с возражениями клиентов и сможете использовать готовые аргументы и скрипты уже сразу после вебинара.



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