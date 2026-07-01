Как продавать Пхукет в низкий сезон и не остаться без сделок

Низкий сезон — не повод ставить продажи на паузу. Пока одни агенты ждут осени, другие продолжают успешно закрывать сделки и увеличивать свой доход.

На вебинаре разберём, почему именно летом открываются новые возможности для покупателей и как использовать их в работе с клиентами.

Что будем обсуждать

Почему летом многие агенты перестают продавать, а другие делают лучшие сделки.

Какие клиенты покупают недвижимость именно в низкий сезон.

Какие аргументы работают сегодня лучше всего.

Какие акции и специальные условия предлагают девелоперы.

Какие проекты проще всего продавать в текущих рыночных условиях.

Готовый скрипт разговора с клиентом.

10 аргументов, почему сейчас выгодно покупать недвижимость на Пхукете.

Для кого вебинар

Брокеры

Агенты недвижимости

Руководители агентств

Партнёры Housebook

Все, кто продаёт или планирует продавать недвижимость Таиланда

Почему стоит участвовать

Вы получите практические инструменты, которые помогут продолжать продажи даже в низкий сезон, научитесь правильно работать с возражениями клиентов и сможете использовать готовые аргументы и скрипты уже сразу после вебинара.







