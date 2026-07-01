от 29.07.2026 12:00 до 29.07.2026 13:00
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Как продавать Пхукет в низкий сезон и не остаться без сделок
Как продавать Пхукет в низкий сезон и не остаться без сделок
Низкий сезон — не повод ставить продажи на паузу. Пока одни агенты ждут осени, другие продолжают успешно закрывать сделки и увеличивать свой доход.
На вебинаре разберём, почему именно летом открываются новые возможности для покупателей и как использовать их в работе с клиентами.
Что будем обсуждать
- Почему летом многие агенты перестают продавать, а другие делают лучшие сделки.
- Какие клиенты покупают недвижимость именно в низкий сезон.
- Какие аргументы работают сегодня лучше всего.
- Какие акции и специальные условия предлагают девелоперы.
- Какие проекты проще всего продавать в текущих рыночных условиях.
- Готовый скрипт разговора с клиентом.
- 10 аргументов, почему сейчас выгодно покупать недвижимость на Пхукете.
Для кого вебинар
- Брокеры
- Агенты недвижимости
- Руководители агентств
- Партнёры Housebook
- Все, кто продаёт или планирует продавать недвижимость Таиланда
Почему стоит участвовать
Вы получите практические инструменты, которые помогут продолжать продажи даже в низкий сезон, научитесь правильно работать с возражениями клиентов и сможете использовать готовые аргументы и скрипты уже сразу после вебинара.