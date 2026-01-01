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ГлавнаяБлогКалендарь событийНедвижимость Северного Кипра 2026: инвестиции, доходность и перспективы рынка
от 03.08.2026 10:00 до 03.08.2026 11:00
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Недвижимость Северного Кипра 2026: инвестиции, доходность и перспективы рынка

Недвижимость Северного Кипра 2026: инвестиции, доходность и перспективы рынка

Недвижимость Северного Кипра 2026

Северный Кипр остаётся одним из наиболее привлекательных направлений для инвестиций в зарубежную недвижимость благодаря доступным ценам, высокому потенциалу роста стоимости объектов и стабильному спросу на аренду.

На вебинаре разберём, какие возможности рынок предлагает инвесторам, покупателям и агентам в 2026 году, а также рассмотрим актуальные тенденции и перспективные проекты.

Что будем обсуждать

  • текущее состояние рынка недвижимости Северного Кипра;
  • перспективные районы для инвестиций;
  • актуальные проекты и предложения от ведущих девелоперов;
  • возможности получения дохода от аренды;
  • особенности покупки недвижимости иностранными гражданами;
  • варианты оплаты и инвестиционные программы;
  • прогноз развития рынка в 2026 году;
  • ответы на вопросы участников в прямом эфире.

Для кого вебинар

  • инвесторов;
  • покупателей зарубежной недвижимости;
  • агентов и брокеров;
  • партнёров Housebook;
  • всех, кто рассматривает Северный Кипр для инвестиций, переезда или получения пассивного дохода.

Почему стоит участвовать

Вы получите актуальную информацию о рынке недвижимости Северного Кипра, узнаете о перспективных инвестиционных возможностях, разберётесь в особенностях покупки объектов и сможете задать интересующие вопросы экспертам во время прямого эфира.



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