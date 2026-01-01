от 03.08.2026 10:00 до 03.08.2026 11:00
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Недвижимость Северного Кипра 2026: инвестиции, доходность и перспективы рынка
Недвижимость Северного Кипра 2026
Северный Кипр остаётся одним из наиболее привлекательных направлений для инвестиций в зарубежную недвижимость благодаря доступным ценам, высокому потенциалу роста стоимости объектов и стабильному спросу на аренду.
На вебинаре разберём, какие возможности рынок предлагает инвесторам, покупателям и агентам в 2026 году, а также рассмотрим актуальные тенденции и перспективные проекты.
Что будем обсуждать
- текущее состояние рынка недвижимости Северного Кипра;
- перспективные районы для инвестиций;
- актуальные проекты и предложения от ведущих девелоперов;
- возможности получения дохода от аренды;
- особенности покупки недвижимости иностранными гражданами;
- варианты оплаты и инвестиционные программы;
- прогноз развития рынка в 2026 году;
- ответы на вопросы участников в прямом эфире.
Для кого вебинар
- инвесторов;
- покупателей зарубежной недвижимости;
- агентов и брокеров;
- партнёров Housebook;
- всех, кто рассматривает Северный Кипр для инвестиций, переезда или получения пассивного дохода.
Почему стоит участвовать
Вы получите актуальную информацию о рынке недвижимости Северного Кипра, узнаете о перспективных инвестиционных возможностях, разберётесь в особенностях покупки объектов и сможете задать интересующие вопросы экспертам во время прямого эфира.