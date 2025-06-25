Практический вебинар о возможностях международной платформы.

Спикер - Ксения Долгая

На эфире разберем:

Интерфейс и возможности платформы;

Как быстро обработать запросы, для самого требовательного клиента;

Какие инструменты есть для самостоятельного закрытия сделок на платформе.





На вводном курсе всех зрителей ждут домашние задания, полезные гайды и подарки, и самое главное — зрители получат сертификат о прохождении вводного курса в профессию «Международный цифровой брокер»