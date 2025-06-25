с 25.06.2025 11:00 до 25.06.2025 12:00
Онлайн
Практический вебинар о возможностях международной платформы.
Спикер - Ксения Долгая
На эфире разберем:
- Интерфейс и возможности платформы;
- Как быстро обработать запросы, для самого требовательного клиента;
- Какие инструменты есть для самостоятельного закрытия сделок на платформе.
На вводном курсе всех зрителей ждут домашние задания, полезные гайды и подарки, и самое главное — зрители получат сертификат о прохождении вводного курса в профессию «Международный цифровой брокер»