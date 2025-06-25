Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКалендарь событийПрактический вебинар о возможностях международной платформы.
с 25.06.2025 11:00 до 25.06.2025 12:00
Онлайн

Практический вебинар о возможностях международной платформы.

Практический вебинар о возможностях международной платформы.

Спикер - Ксения Долгая

На эфире разберем: 

  • Интерфейс и возможности платформы;
  • Как быстро обработать запросы, для самого требовательного клиента;
  • Какие инструменты есть для самостоятельного закрытия сделок на платформе.


На вводном курсе всех зрителей ждут домашние задания, полезные гайды и подарки, и самое главное — зрители получат сертификат о прохождении вводного курса в профессию «Международный цифровой брокер»

ПредыдущееСледующее
Записаться на событие
КаталогКарта